美賣科技1月營收年增137％ 打造媒合銷售開店平台 祭全年免開店費

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美賣科技（6473）單月合併營收達0.2億元，與上月略減13.2％，年增137％，創同期新高，受惠農曆春節年前團購年菜、開運商品、旅遊行李箱採購熱絡買氣。

此外，年後轉職、斜槓團購副業的需求提升，美賣打造媒合銷售開店平台「meimaii＋」，祭出全年免平台費，提供三大核心服務「完整開店模組」、「PicKOL 網紅AI資料庫」、「金物流整合與安全性」，助微型創業家與中小企業輕鬆創業展店。

美賣推出媒合銷售開店平台「meimaii＋」，以零平台費祭出「全年免平台費優惠」，提供專人輔導開店諮詢服務，給予想發展「個人化」特色的廠商，建立專屬官方網站的微型創業家，能迅速系統化實現簡單開店，同時借助AI數據功能「PicKOL 網紅 AI 資料庫」收錄台灣超過100萬個 Facebook 粉絲專頁、逾 7 萬個 Instagram 商業帳號以及 35 萬個以上的 YouTube 頻道，協助廠商媒合找尋適合的目標網紅洽談合作；同時搭配「美賣行銷活動」增加買氣，包含920網紅節、主題策展、會員日、全站活動等團購活動挹注營收，自「meimaii＋」推出至今，已助超過300家的業主，並且於2023全年業績超過1億。

展望後市，美賣2月開工首檔全站行銷活動，即以「美賣會員日逢20享優惠」活動，自2月20日至2月29日止，聚焦團購美食、生活日用、3C家電、親子好物，精選超過100團的優惠團購商品，2月20日至2月22日領限量寵粉優惠券滿＄1,000現折＄100，邀請好友加碼再送＄200，此外3月以「女神節購時尚」、「白色情人節」等節慶大檔，展現團購網紅經濟，為營收貢獻挹注。