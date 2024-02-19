數字科技1月合併營收1.77億元 年增11％ 創歷史同期新高

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台灣知名網路生活平台數字科技（5287）1月合併營收1.77億元，較去年同期成長11％，係農曆春節前，台灣房市、車市買氣絡繹不絕，加上年前服務業人力需求等，推升591房屋、8891汽車、518熊班、Marry結婚吧與小雞上工等平台刊登需求成長，公司挾多元業務挹注1月合併營收，創下歷史同期新高表現。

數字科技表示，台灣總統大選落幕，市場恢復剛性需求，加上新青安優惠貸款助攻，致整體房市購屋信心回溫，根據六都各地政局公告，2024年1月「建物買賣移轉棟數」，六都總交易量近2.5萬棟，創22個月來單月新高，年增率達98.2％，推升591房屋新建案與中古屋的委任刊登量；車市則延續2023年買氣，加上車商搶在農曆年前交車，推出促銷新年優惠活動，推升8891汽車平台刊登量攀升，繳出591房屋與8891汽車1月營收年增雙位數成長，並雙創歷史同期新高表現。

另，受惠農曆新年前除舊佈新商機，數字科技旗下小雞上工會員人數成長加上平台知名度提升，帶動1月營收較去年同期翻倍成長，小雞上工也搶先推出「2024新春開工大優惠」，搶攻年後轉職潮，可望進一步持續挹注營收表現。

展望首季，房市及車市走勢持續上揚，數字科技透過擁有海量的資訊服務優勢，有望維持591房屋及8891汽車穩定成長。根據勞動部數據統計，2024第一季人力需求將再增加4.9萬人，且缺工人數已連續9個月突破百萬大關，顯示市場人力需求仍為緊繃，數字科技旗下平台不斷加強人力資源服務，期望提供快速人才媒合平台，以期有效緩解缺工壓力。