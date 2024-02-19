欣新網1月營收創歷年同期新高

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全整合電商營運服務商－欣新網（2949）首月營運傳捷報，1月營收達新台幣3.40億元，較2023年同期成長16.92 ％，亦刷新歷年元月營收新高紀錄。

隨著網購資安需求持續成長，欣新網與業界領先的資安服務商安碁資訊攜手合作推出的「PowerSecurity電商資安幫手」」解決方案，成為網購業者因應數發部強化資安法令規範需求的強力後盾，預期該服務可望推升公司全方位電商服務營運持續向上成長。

強化個資保護與網購資安環境，數發部要求網購業應於今年1月12日前訂定「個資安全維護計畫」，並採分級管理，規範資本額達1,000萬元以上，或保有個資筆數達5,000筆以上企業，必須每年至少實施及檢討改善安全維護計畫一次。而業者須對個資採取舉凡加密、備份保護、傳輸安全、更新並執行防毒軟體與執行惡意程式檢測等適當安全管理措施，同時定期評估風險訂定事故發生後的應變機制；遇情節重大或是經限期改正未改正者，按次將處以15萬元至1,500萬元的罰鍰，訂定健全的資安計畫與配套措施，儼然成為網購業者營運不可或缺的剛需。

因應電商市場變化與重視消費者個資安全，欣新網超前部署於去年底訂定完成「個資安全維護計畫」，讓代營運品牌無須擔憂新法上路問題，專心做好電商衝業績，並與安碁資訊攜手打造「PowerSecurity電商資安幫手」解決方案，提供公司中長尾客戶、微型電商與有意強化電商資安防護業者，包括惡意程式檢測、社交工程演練以及資安教育訓練等方面服務，解決電商領域日益嚴峻的資安挑戰。「PowerSecurity電商資安幫手」方案的推出，改善業者營運的資安漏洞，且能更積極做好資安應對，同時提供電商市場更堅實的資安防護，進而增強欣新網數據X電商一條龍服務的發展，為公司營運注入新動能。

法人分析，隨著電商市場多元化和全球化發展，欣新網結合AI數據分析強化電商變現能力，同時持續引進更多品牌商品來豐富銷售產品線，公司因應電商市場需求的PowerSolutions系列SaaS服務，提供不同企業客戶的應用深度與廣度；看好公司前進菲律賓電商市場商機將逐步升溫發酵，預估今年營運有望成長雙位數百分比，持續改寫新猷。