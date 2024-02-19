印尼大選經濟訴求可望延續 油市需求能量受關注

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政府近年持續鼓勵推展南向政策，而近日印尼總統大選對後續政經局勢影響也引發關注。台塑化（6505）表示，印尼過去曾是產油國OPEC＋成員，但因經濟發展，自身油品需求大增，供不應求，所以退出OPEC＋，將自身原油資源保留自用，所以對油市影響力不大。

不過，印尼正因近年經濟成長快速，加上該國煉油廠產能不足，且製程升級與擴充不順，已從過往石油輸出國轉為石油輸入國，是目前亞洲最大汽油進口國，對亞洲成品油需求影響力反是明顯的。

印尼目前單月汽油進口量為1,000萬～1,200萬桶。至於柴油過往也曾大量進口，但近年逐步轉為生質能源，目前生質柴油對傳統石化柴油替代率約30％～35％，因此印尼對柴油進口依賴下降。

對於印尼總統大選。台塑化認為，近年基金市場多推薦「雙印」題材，即是看好印尼、印度經濟成長，而其國家領導人印度總理莫迪、印尼總統佐科威，力推經濟發展實為關鍵。印度因屬內閣制，只要執政黨不變，莫迪主政便無任期限制。

印尼當前總統佐科威因執政多採務實主義，對印尼近年經濟成長有其貢獻，但因該國屬總統制，擔任二屆不可再選。本次由國防部長出身擔任總統，搭配佐科威兒子，預料執政經濟策略應該可望延續，改變不大。

不過，印尼過往內政時有不穩定，而這次當選總統是國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）勝出，對異己、內政的掌控態度可能會更集權、主導，如此一來可說內部更穩定，也可說會有獨裁、侵犯人權等疑慮。