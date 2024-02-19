不是00929！八大官股買最兇的是「這檔」 20天狂掃逾13萬張

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 旺得富編輯中心】龍年開紅盤八大官股連2天賣超共計118億，買超部分全部以債券ETF為主，其中冠軍為即將於下周二除息的月月配群益ESG投等債20+（00937B），不僅2個交易日共買超3.2萬張，累計近20個交易日更是穩坐八大官股買超冠軍，總計買超13.8萬張。

春節過後台股氣勢不可檔，不過八大官股上周連續2天謹守「買黑賣紅」策略不躁進，分別賣超台股108.7億元、9.3億元；在買超部分則清一色以債券為主，兩天總計買超的前十檔中8檔都是債券ETF。

除買超第1名為群益ESG投等債20+外，其餘8檔分別為國泰20年美債2.4萬張、國泰10Y+金融債1.7萬張、國泰20年美債正2 1.6萬張、元大美債20正2 1.5萬張、元大美債20年1.5萬張、元大AAA至A公司債9500餘張、元大投資級公司債8100餘張。其餘還加碼了一檔高息ETF富華富時不動產9900多張，前十名唯一買超的個股是新光金。

群益ESG投等債20+預計將於27日除息，每單位配發0.084元，以昨天收盤價15.76元推估，全年配息率仍穩穩守住6%以上。若把時間拉長至20個交易日來看，群益ESG投等債20+穩坐八大官股買超的第一名，總計買超張數達13.8萬張，而復華台灣科技優息（00929）則居第2名，八大官股買超張數為12.8萬張。

美國一月CPI數據出爐，降溫速度低於市場預期，10年期公債殖利率應聲上漲，也短暫中斷債券價格的漲勢，凱基投信表示，若將時間拉長到近一季來看，可以發現不論債種或地區，債券市場呈現全線上漲，債市資金流向也釋出相同訊號，不僅整體債券基金資金淨流入133億美元，較前一周大增1倍，投資級債基金資金淨流入也重新站回百億美元之上，顯見投資人尚未高歌離席，債市行情方興未艾。

統計近上周2個交易日八大官股買超前十名為：群益ESG投等債20+共32,666張、國泰20年美債24,593張、國泰10Y+金融債17,857張、國泰20年美債正2 16,180張、元大美債20正2 15,733張、元大美債20年15,144張、復華復時不動產9,976張、元大AAA至A公司債9,590張、新光金8,537張、元大投資級公司債8,183張。

上周八大官股賣超前十名為：元大滬深300正2 15,969張、元大台灣50 12,581張、期街口布蘭特正2 10,892張、元大高股息10,058張、台積電7,578張、富邦恒生國企正2 6,843張、華泰6,037張、國泰智能電動車5,597張、富喬4,363張、國泰台灣5G+ 4,332張。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。