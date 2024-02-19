各走各的路？聯準會恐急轉彎 這國估本月升息

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隨著決定通膨前景的關鍵從全球趨勢轉向國內因素，已開發國家央行長達4年的政策同步性可能出現變化。

紐西蘭在1990初期成為訂立通膨目標的先驅，現在則可能再度成為全球先鋒，率先打破當前主要央行的同步政策。澳盛銀行經濟學家表示，投資人押注紐西蘭可能升息，最快可能在2月28日就採取行動。

貨幣政策分道揚鑣的情況也可能出現在其他國家。美國通膨仍然僵固且勞動市場仍然穩健的證據，已經說服投資人接受聯準會的論調．該央行正試圖給政策即將放寬的市場預期降溫。歐元區去年差點陷入經濟衰退，但其物價壓力消退的速度超乎預期，為提倡應提前降息的論點提供有力的支持。

越來越多投資人押注瑞士央行最快將於3月降息，英國則苦於這兩個世界最壞的情況，即經濟低迷，同時通膨高漲，可能使英國央行陷入最艱難的處境。

摩根大通策略師在日前出具的報告中，建議客戶選擇美國股票、信貸、美元和美國公債，來應對美歐之間的成長差異。小摩並預期加拿大和澳洲央行仍將比其他主要央行的政策立場強硬。

澳洲央行總裁Michele Bullock在2月6日今年第一場貨幣政策會議上表明「不排除進一步升息的可能性」，令原本預期該央行將採取鴿派立場的市場驚得措手不及。

與此同時，數十年來致力於對抗通縮而顯得有些異類的日本可能在在未來幾個月升息，為2007年以來首見。

債券交易員目前預期從現在起一年後，美國基準利率將調降約100個基點，歐洲的基準利率將降低約120個基點，澳洲的基準利率估將較目前水準僅降低40個基點，而日本的基準利率將估將調升約30個基點。

不過，花旗集團策略師警告聯準會的寬鬆周期可能非常短暫，且可能緊接著隨即升息，投資人應該要對這樣的政策髮夾彎進行避險。

市場將密切關注聯準會和歐洲央行周三、周四發布的貨幣政策會議紀要，以獲取有關政策方向與步伐的最新線索。