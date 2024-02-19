14金控獲利增900％ 大摩首選中信金、永豐金 最新目標價出爐

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】14家金控元月獲利全數出爐，單月稅後純益539億元較去年同期翻倍，和去年12月相比更是增加近9倍。大摩（摩根士丹利）發布最新報告指出，14家金控首選為中信金及永豐金，目標價分別為31.3元、22元。

中信金昨下跌0.15元、收28.25元，意味距離大摩目標價還有9.8%的漲幅；而永豐金昨漲0.2元，收19.6元，距離大摩目標價還有12.2%的漲幅空間。

在14家金控中，獲利較去年同期翻倍成長的共有5家，分別為國泰金、開發金、中信金及元大金及富邦金，其中以國泰金EPS 0.65元、較去年同期成長491%最驚人，其餘依序為開發金0.17元，較去年同期成長325%居次；中信金EPS為0.45元，年增246%；元大金EPS為0.22元，年增214%；富邦金EPS為1.08元，年增120%。

至於大摩鍾情的永豐金，單月EPS為0.2元，和去年同期相比增加43%。

中信金去年全年大賺560.81億元，較2022年336.06億元增加66.88%，EPS為2.82元，以目前股價來看本益比僅10倍；而永豐金去年大賺197.83億元，，較2022年159.61億增加23.9%，EPS為1.62元，以此估算目前本益比為12倍。

免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。