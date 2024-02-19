網路內容防護下架二次元成人影像惹議 iWIN：不到5件依兒少性剝削處理

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應《兒少性剝削防制條例》去年修法實施，iWIN網路內容防護機構去年12月起陸續接獲申訴案，下架網路平台的成人遊戲圖片，引發ACG愛好者擔憂二創作品將陸續消失。iWIN回應，目前真正依兒少性剝削條例處理的圖像案件不到5件，3月將邀集主管機關、相關職業工會等開會，重新檢視虛擬圖像認定的標準。

事件起因於，PTT版主1月接獲iWIN聯繫指出，板上討論的成人遊戲因違反相關條例下架，就連色情抱枕廠商也被要求配合限制瀏覽或下架。

由於兒少性剝削條例可處1年以上、7年以下徒刑，罪行不輕，衛福部又指出，「虛擬性影像」是條例禁止的項目，因此引起民眾恐慌，不少人湧入執行單位iWIN粉專貼文發表不滿評論，甚至貼出觸及底線的圖片表達不滿。

iWIN執行祕書劉昱均指出，iWIN是接獲民眾申訴才會處理，去年12月至今累積近2000件圖像申訴案，僅不到5件是被依兒少性剝削條例處理，大多數是不違反任何法令或依兒少權法處置的案例，而觸及兒少性剝削條例的案件，主要是兒童性相關行為的圖像。

劉昱均表示，申訴案件涉違反兒少權法的圖像，多是兒童不宜、大人可觀看的類型，iWIN有三種處置方式，第一是要求打馬賽克等修正圖片、第二是設定年齡限制等防護機制、第三才是建議移除，若三者都未達到，才會轉給地方政府開罰。

至於認定違反兒少性剝削的圖像，劉昱均說，iWIN依法僅能通知平台業者處理，對於平台來講，下架是最簡單的方式，但此舉可能會引起反彈，有些平台就會向iWIN反映，若有爭議，雙方就會開會釐清。

劉昱均指出，iWIN先前認定對兒少性影像認定標準，確實是以真人設定，因此衛福部也已發函，要求重新檢視，3月將邀集兒少團體、主管機關、職業工會、法律學者等，定義虛擬兒少性影像的認定，可能開設多場會議，屆時才會再公布明確標準。

劉昱均強調，目前iWIN會先處理違反兒少權法的部分，至於兒少性剝削條例的爭議案件已先擱置，將待相關標準確定後再處理，不過，未來條例標準無論放寬或嚴苛，僅會影響送司法、社政單位的案量，不影響懲處機關的認定。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。 ★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。