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6國際城市訪問團齊聚賞小鴨 讚高雄大蛻變

  • 中時即時 洪浩軒
來自友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市、美國波特蘭市、韓國釜山市、日本熊本縣、熊本市、佐渡市等6個城市代表團齊聚高雄，體驗2024高雄燈會冬日遊樂園熱鬧氛圍。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）
來自友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市、美國波特蘭市、韓國釜山市、日本熊本縣、熊本市、佐渡市等6個城市代表團齊聚高雄，體驗2024高雄燈會冬日遊樂園熱鬧氛圍。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）

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來自友邦史瓦帝尼首都姆巴巴內市、美國波特蘭市、韓國釜山市、日本熊本縣、熊本市、佐渡市等6個城市代表團齊聚高雄，高市府為訪團在亞洲新灣區安排一系列參觀活動，讓訪賓體驗2024高雄燈會冬日遊樂園熱鬧氛圍，並感受高雄10年來的蛻變。

高市府團隊19日規畫訪賓觀賞睽違10年重返高雄愛河灣的黃色小鴨、趣味的創意自力造筏大賽並體驗多樣水上活動，也利用午後參訪高雄流行音樂中心、冬日遊樂園市集、搭乘i-RIDE體驗AR／VR體感科技等行程。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，黃色小鴨10年後重回高雄，見證海港景緻及活動已經成為市民的日常，親港、親海的特性也是高雄獨有特色以及城市魅力，希望藉由體驗豐富多元的活動，讓訪賓親自見證高雄的進步，同時也讓城市交流拓展到年輕世代。

訪賓前往參觀高市府運發局舉辦的「2024愛河創意自力造筏大賽」，參賽隊伍展現無限創意及活力。城市訪團也在也紛紛體驗水上腳踏車、獨木舟等多樣水上活動，不少人興奮「下海」嘗試水上腳踏車，近距離觀賞黃色小鴨。

訪團午後參訪高雄流行音樂中心，並在冬日遊樂園「搧海風」市集欣賞街頭表演，體驗市集文化，高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、高雄展覽館等新興建設及周邊場域規畫都讓訪團印象深刻，晚間絢麗燦爛的港灣燈光秀，更讓訪團驚嘆高雄結合河港與各式豐富多元活動，是港口與城市的完美融合，也讓高雄充滿魅力。

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