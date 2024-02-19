攻守皆有利 群益時機對策非投等債基金3／4開幕

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隨著市場預期的Fed降息時間點越來越接近，債市前景在利率風險可控、偏多趨勢不變下，也掀起了債券基金投資熱潮，投信業者也趁勢推出債券基金供投資人選擇。以現在最佳進場布局的時機點來看，預計將在3月4日開募的「群益時機對策非投資等級債券基金」，是台灣首檔非投資等級複合債債券基金，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，投資標的以全球非投資等級債為主、投資等級債為輔，採取複合債配置策略，非常適合現階段想參與債市商機的投資人。

財富管理業者表示，單一債券各擁投資優勢，不過市況多變，投資組合應該要更多元，若有一檔投資標的、配置策略及配息機制全面升級的非投資等級債券基金，則更可以滿足投資人求報酬、固收益、賺時機的所有願望。進一步分析，「群益時機對策非投資等級債券基金」投資範圍涵蓋全球非投資等級債與投資等級債，並採用「TIME複合債配置策略」，可依經濟景氣、利率政策、特殊事件等重大變化動態調整債券配置，60~80％比重主要投資於全球非投資等級債券，20~40％比重則彈性配置於投資等級債券、資產抵押債券（ABS）、新興市場債券等，以有效應對不同的市場環境，強化債券投組韌性，降低可能波動，加上基金不只月月配息，還有機會加碼再領年分紅機制，更能滿足投資人息利雙收的需求。

群益時機對策非投資等級債券基金經理人陳以姍表示，目前殖利率遠高於過去十年均值，企業槓桿、利息保障倍數仍維持相當健康的位置，在景氣並無衰退疑慮、評價面依舊低估的狀況下，非投資等級債續漲可期，現在進場非投資等級債正是時候。

「群益時機對策非投資等級債券基金」有別於傳統的非投資等級債券基金，「TIME複合債配置策略」以報酬表現較佳的非投資等級債為主，波動較低的投資等級債及ABS資產抵押債為輔，中長期而言有投資等級債的高防禦力降低波動，又能兼顧較高的債券收益，並減少景氣轉折的衝擊。值得一提的是，基金不主動投資CCC級債，有效提升信評水準，降低踩雷機會，讓耐震防禦力進一步提升，不論面臨牛熊市都能提高勝率、穩中求勝，適合投資人長期持有。