紐約國際大宅「55TIMELESS琢白」 擁抱璀璨生活新境界

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被稱為「台北曼哈頓」的信義計畫區，匯聚全台最頂尖豪宅、A級商辦、奢華飯店、精品百貨、星級餐廳等，總攬高奢、高享受的豐富生活，近年更吸引許多國際建築大師前來插旗，讓瑞士寶盛銀行將台北列為僅次於倫敦、上海的昂貴城市，成就精緻品味新境界。

在最國際的地段，擁有屬於自己的一席之地，等同一項精英圈尊貴身分的象徵。信義計畫區最具指標話題性的頂尖訂製豪宅「55TIMELESS琢白」，全案從建築外觀到公設空間皆由普立茲克獎得主、紐約白派建築大師理查麥爾（Richard Meier）操刀設計，依循現代建築的垂直水平線條、對稱比例與幾何秩序，以清透俐落極簡的白色立面，100%原汁原味移植紐約式樣的國際生活與私人訂製豪邸樣貌，吸引追求高端品味人生的國際頂尖客群收藏。

為如實演繹紐約白派住宅的居住空間與生活感，「55TIMELESS琢白」258坪實品屋邀請有「資本圈第一時尚先生」美譽的香港鄭忠設計事務所(Cheng Chung Design，CCD)操刀規劃。CCD擁有超過30年全球豪華酒店設計經驗，曾榮獲室內設計界最高榮譽Gold Key Awards的肯定，是首位囊括全系列酒店設計大獎的華人設計公司，北京前門東方文華酒店、深圳瑞吉酒店、深圳中洲南山萬豪酒店等知名五星級飯店皆出自其手。

香港CCD鄭中設計事務所創始人鄭忠，曾獲室內設計界最高榮譽Gold Key Awards肯定，被授予「聯合國文化大使」、「中國設計年度人物」等頭銜。圖/業者提供

「55TIMELESS琢白」實品屋延續紐約白派建築風格調性，以美式的「輕裝修、重裝飾」設計手法，不做過多包裝，保留定義空間的「圓柱」元素，以無隔牆、敞開式的設計概念，強調大坪數開放自由通透空間以及玻璃帷幕的寬闊臨窗感。不同材質的對比碰撞，包括金屬、布料、皮製、木質等，搭配具代表性的家具、家飾與藝術品，處處展現內斂沉穩細膩的美學質感，在西方白派的建築形體與設計美學中，融入東方的優美線條與比例分割，展現「東意西境」的文化韻味。

空間的佈局上，考量買家客群多是有旅居海外經驗、需要社交生活的層峰人士，居家公領域無隔間的空間表現，讓客廳跟書房之間沒有隔閡，充滿了社交性跟互動性，大尺度的客餐廚空間，作為朋友來訪時的社交場域，圓桌配置落實東方倫理家族相繫的情感連結，更象徵著家人的富足團圓。

當開門回到家，跟在紐約的感覺非常接近，在豪宅林立的台灣，卻很難得出現一棟媲美紐約大都會的國際建築與生活樣貌，「55TIMELESS琢白」百分百實現國際高端層峰人士對於家的期待與品味生活的追求，可以說是全台絕無僅有、獨一無二的訂製宅，稀有更具收藏價值。