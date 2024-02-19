台灣白蟻家族再添新成員 興大團隊發表2新品種

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台灣白蟻家族又有新成員！中興大學昆蟲學系教授李後鋒研究團隊，歷經10多年追蟻，上個月發表「綠島新白蟻」與「白足樹白蟻」兩個新物種，在台灣已知的白蟻家族成員，總共來到5科23種，李後鋒表示，預計推動台灣白蟻誌書寫與出版計畫，彙整目前所知的白蟻生物學資訊，提供研究人員及一般民眾1部台灣白蟻研究全方位指南。

興大本次發表的「綠島新白蟻」與「白足樹白蟻」，同屬「木白蟻科」，李後鋒形容，木白蟻家族是研究難度高的一群白蟻。他解釋，木白蟻比其他白蟻還要「挑食」，只吃特定濕度的木材，蟻巢四散在森林中的各個角落，而且隱身在木材深處，光是要找到它們的家，就是一大挑戰。

他回憶，本次發表的白足樹白蟻，第一次是在2007年採集，直到2014年，才收到第2個樣本，前後歷經10餘年，不間斷的在台灣各地尋覓，慢慢抽絲剝繭，終於解開它的身世之謎。

另一個發表的物種綠島新白蟻，則是在2015年首次採集，歷經近10年，才確立它的分類地位，由於綠島新白蟻分布的地理位置十分特殊，如同它的名稱，全世界目前只有綠島才能看見它們的蹤跡。

多數人對白蟻的印象，是威脅居家環境的害蟲，李後鋒表示，台灣的23種白蟻中，會造成危害的僅佔小部分，主要是台灣家白蟻、格斯特家白蟻，台灣的山林間，分布著多樣的白蟻，是大自然中重要的分解者，也是生態系中不可或缺的角色。

李後鋒表示，本研究成果刊登在國際期刊《Taiwania》，完成台灣白蟻命名的階段性工作後，接下來預計推動台灣白蟻誌書寫與出版計畫，彙整目前所知的白蟻生物學資訊，提供研究人員及一般民眾1部台灣白蟻研究全方位指南。