北市衛生局抓違規食藥粧廣告 這業者被罰380萬金額最高

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台北市衛生局19日公布去年查緝違規食藥粧廣告結果，共開罰561件食品、藥品或醫療器材及化粧品違規廣告，總罰鍰高達5424萬元，其中「七寶創意有限公司」違規廣告罰鍰累計第1名，總計被開罰380萬元，其主打產品「拉蓓『暖宮精萃飲』」因食品廣告詞句涉及醫療效能違規。

台北市衛生局說明，根據衛生福利部規定，藥商及醫療器材商刊播藥品、醫療器材廣告前，應向中央或直轄市衛生主管機關申請核准，核准刊播期間不得擅自變更原核准事項，一般商品廣告則不得宣傳醫療效能。

北市衛生局統計，去年開罰561件違規食藥妝廣告，裁罰總金額5424萬，其中食品395件、裁罰金額達3219萬元、占比59.3％，藥品或醫療器材占39件、共裁罰1378萬元、占比25.4％％，化粧品127件、裁罰827萬元、占比15.3％。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁指出，違規廣告罰鍰累計第1名業者為「七寶創意有限公司」，累計14件違規廣告，罰鍰達380萬元，例如其主打主打商品「拉蓓『暖宮精萃飲』」因食品廣告詞句涉及醫療效能違規。

林冠蓁表示，罰鍰累計第2名為「中華海洋生技股份有限公司」，累計5件違規廣告，罰鍰共累計250萬元，其主打商品「Hi-Q 褐抑定 小分子褐藻醣膠」食品廣告詞句，亦涉及醫療效能。

林冠蓁表示，罰鍰累計第3名為「八馬國際事業有限公司」，共4件違規，罰鍰累計136萬元，其「利保肝」產品廣告，與當初核定的藥品廣告內容不符。

北市衛生局也以違規廣告媒體分類統計進行分析，網路445件最多，其次為電視共57件，立牌、看板、海報、傳單等宣傳物34件居第3，進一步分析網站違規廣告，以公司官網275件最多、裁罰金額2555萬元，另針對社群媒體進行分類統計，Facebook 42件、裁罰399萬元，Instagram 28件、裁罰233萬元，YouTube 8件、裁罰186萬元，Line 4件、裁罰117萬元，TikTok 1件、裁罰8萬元。

北市衛生局呼籲，網路購物風險高，消費者應先確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料揭示，如果僅留行動電話或E-Mail，仍無法確認販售者身分，無法保障購買商品安全及合法性，請儘量於合法商店購買產品，以保障自身消費安全及權益。

此外，北市衛生局也分析，違規食品廣告以宣稱提升免疫力類佔第1位，共62件，其次為宣稱皮膚美容類58件及宣稱減肥瘦身類51件居第3；違規化粧品廣告以宣稱促進細胞活動或膠原蛋白增生類佔第1位，共30件，其次為消炎、消腫類共29件，除皺、除紋類宣稱共27件居第3。

北市衛生局提醒民眾，市售食品僅提供人體所需的營養素及熱量，不具備提升免疫力、皮膚美容等涉及改變身體外觀功效，更無法預防、改善或治療疾病，切勿輕信食用誇大功效或宣稱療效的食品，以免健康權益受損。