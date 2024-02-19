iWIN爭議延燒掀虛擬創作界風波 立委籲：應檢視執行流程

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iWIN爭議延燒，「兒少性剝削防治條例」的修法源委是因應2020年台灣版N號房事件修正，未料卻引起虛擬世界創作風波。對此，立委認為，iWIN和衛福部需重新檢視處理流程，更應該邀集創作者、兒少專家等一同討論，不該直接擴大範圍，進而剝奪創作自由。

網友近日翻閱兒少性剝削的修法歷程，直指綠委范雲、吳玉琴等人去年推動部分條文修正後，使得條文無限上綱引起iWIN爭議，痛批是台灣二次元毀滅的推手。

范雲反駁稱，iWIN作法並非當時跨黨派委員們的修法共識，她提的草案也沒有相關文字，該修法是配合司法院要求，把性影像和猥褻物品的定義，與刑法一致化，避免性影像的傳布，以保護真實受害人。

范雲說，兒少性剝削條例的修法目的，是為了保護真實世界的直接被害者，但iWIN的執行是在缺乏事前與事後的溝通與明確行政規範下，擴大包含沒有直接受害者的二次元創作，她認為「真的不妥」。

范雲認為，針對沒有直接受害者的所有圖像，不宜任意命其先行下架，傷害創作自由，她呼籲衛福部，協助iWIN回歸創設時的分級輔導，切勿讓保護兒少的美意，造成創作者的緊張，甚至成為箝制創作自由的工具。

范雲指出，為了平衡兒少保護與創作自由，兒少性私密圖畫的分級制度和專業審查，應該要有更專業和審慎的評估標準、流程和模式，她將要求衛福部召集婦女、兒少、創作者代表及專家學者進行討論，對於未來相關管制有更明確及合理的規範和要求，以平衡兒少保護的原意、不可任意傷害創作自由。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長、立委林月琴指出，iWIN較有爭議的是執行過程，過去在處理妨礙兒少身心健康時，iWIN都會經過專家學者討論後，決定是否要下架，從每個案例中建立歷史框架，形塑處理方式，但2023年兒少性剝削法修正時，想必沒有想到AI、虛擬問題，短期內是否能建立執行流程，流程是否夠成熟，將是一大問題。

林月琴認為，對真人兒少「性交」、「性侵」部分是違反刑法，那虛擬人物涉嫌對幼體性器交合部分，確實是明顯違反規定，但虛擬兒少裸露、穿著清涼則有討論空間，由於iWIN是執行衛福部的命令，既然有爭議，應邀請各種類型創作者討論，讓原創者可以從他們的角度來討論，不要讓原創被消滅。

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