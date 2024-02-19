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「清景麟巴克禮」 東區崇德金店面 搶賺小巨蛋萬人商機

  • 工商時報 江偉琳
崇德商圈與崇德公有市場發展成商圈市集聚落，磁吸周邊上萬居住與就業人口主要消費，成為各大店家品牌爭相進駐的知名商圈。圖/業者提供
崇德商圈與崇德公有市場發展成商圈市集聚落，磁吸周邊上萬居住與就業人口主要消費，成為各大店家品牌爭相進駐的知名商圈。圖/業者提供

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台南「新都心重劃區」位於東區核心地段，為市中心少見周邊具備成熟機能的開發重劃區，鄰近知名崇德商圈、未來仍有多項重大建設陸續推動，如南台南車站、運動藝文休閒園區民間自提BOT案等，為原本就極具話題的新都心重劃區更添利多，龐大的人口紅利與台南小巨蛋開發帶來人潮效益，都是店面長期收益發展的最佳指標。

有別於一般重劃區生活機能不足，台南「新都心重劃區」鄰近東區知名崇德商圈，沿著崇德路兩側店家林立，還有崇德公有市場，發展成蓬勃商圈，周邊居住人口超過6萬人，區域居民消費核心，幾乎食衣住行都不離崇德商圈。除了既有住宅區居民外，周邊尚有為當地知名區域教學醫院「台南市立醫院」，醫護職員與就診人潮，造就龐大的消費人口，也讓崇德商圈成為各大知名連鎖品牌插旗的燙金地段，丹丹漢堡、MINI.D COFFEE、健身工廠、連鎖超商、手搖飲品等知名商家林立，另一側生產路上則有全聯旗艦店，都是看準了區域龐大的消費商機。

除了現已發展成熟的東區舊部落外，個大指標建商也爭相於「新都心重劃區」推案，周邊已知共有5場大樓住宅案興建中，若再加上台糖公司將推出的銀髮宅，以及住都中心的「新都安居」社會住宅，總計超過二千戶住宅供給，待全數完工後將為區域帶來龐大人口紅利。

台南市小巨蛋預定地，選定東區南台南副都心，將規劃可容納萬人席位運動場館，帶動區域觀光與觀賽人潮。圖/台南市財稅局提供
台南市小巨蛋預定地，選定東區南台南副都心，將規劃可容納萬人席位運動場館，帶動區域觀光與觀賽人潮。圖/台南市財稅局提供

商業與住宅發展熱絡，市政建設也不斷推行，南市府位在「新都心重劃區」核心將推動「台南市運動藝文休閒園區民間自提BOT案」，佔地面積9.8公頃，為全國首件結合「運動、文教、商業」3項公共建設目的的複合式BOT(台南小巨蛋)，總投資額至少80億元，預計規劃超過1萬席座位，未來舉辦展演賽事將帶來觀光與人潮，更成為開店聚市最佳指標。

隨著崇德商圈區段人口增加、小巨蛋重大建設利多醞釀未來人潮與商機，讓南台南副都心成為不少資產客佈局目標，預售大樓店面行情也跟著水漲船高。近期完工的「清景麟巴克禮」座落崇德路與崇吉三街口商圈燙金地段，總價在2,500-3,000萬元之間，一樓挑高店面設計，最適合診所、仲介、超商、工作室、早餐店、連鎖飲品等等行業別進駐。

隨著台南小巨蛋BOT計畫推動，「清景麟巴克禮」一樓店面也成為搶進南台南新都心創業置產首選。圖/業者提供
隨著台南小巨蛋BOT計畫推動，「清景麟巴克禮」一樓店面也成為搶進南台南新都心創業置產首選。圖/業者提供

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