北市老人免費健檢3月開跑 新增骨密度檢查C套餐

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今年度台北市老人健康檢查服務3月開跑，北市衛生局19日指出，今年老人健檢新增「骨密度檢查C套餐」供選擇，提供老人健檢服務特約醫事機構更提升至61家，也就是共30家醫院及31家診所一起服務，服務名額由5萬503名擴增至6萬6040名，鼓勵台北市長者多多利用。

台北市老人健康檢查服務將在3月4日開始，年滿65歲民眾、滿55歲原住民並設籍台北市，可在3月4日至10日網路取號，依特約醫事機構安排，登記健檢日期及檢查套餐。特殊族群包含台北市列冊65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙者及55歲以上原住民，則可提前在2月22日至27日網路取號。

台北市衛生局長陳彥元今指出，台北市今年重新規畫老人檢康檢查項目，共有腦肺檢查A、腹部超音波檢查B、骨密肌力檢查C共3項套餐，供長者擇一受檢且每年皆可選擇。

台北市衛生局說明，3項套餐共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果保健諮詢及異常轉介服務。

北市衛生局指出，A套餐會再加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查等項目；B套餐則加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目；C套餐加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢、肌少症體能表現評估、鹼性磷酸酶、尿酸、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。

北市衛生局提醒，如要瞭解各特約機構有關老人健康檢查登記預約情形，可洽詢台北市老人健檢諮詢專線0800-031-889、各特約醫院或北市衛生局電話1999轉1801~1808，亦可至北市衛生局或各特約醫院網站，查詢各項老人健康檢查資訊。