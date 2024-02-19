客運司機大缺工 桃市府首創受訓即就業解司機荒

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桃園市政府為解決客運司機缺工問題，去年12月與7家市區客運業者共同簽署「大客車駕駛受訓即就業專案培訓計畫」合作備忘錄，並與4家駕訓班攜手合作，培訓期間即可領基本薪資和學習津貼，第一梯次開放50人報名，預計今年3月起開班受訓，目前報名參加人數已過半，最快8月即可上線開始服務。

交通局指出，經桃園市政府就業職訓服務處評估核可具有工作意願的待業（未參加勞工保險）民眾，且年齡介於20至64歲，並符合下列條件資格之一（取得普通小客車駕駛執照滿2 年以上、取得職業小客車駕駛執照滿2年以上、取得普通大貨車駕駛執照滿半年以上、取得職業大貨車駕駛執照滿半年以上）者參加，經統計第一梯次已有31人報名參加，詢問度極高且名額有限，熱情歡迎新住民、原住民踴躍報名，以擴大各族群就業機會並提供市民朋友便利的大眾運輸服務。

桃園市交通局指出，全國都面臨駕駛荒窘境，去年已為駕駛加薪1萬元，但只能減緩流失、無法增加新血，細究原因發現考照門檻高、會面臨5個月薪水空窗期，人才都是同業間流動，至今仍面臨272位司機缺額、占全市駕駛人數27％，桃市府全國首創祭出「受訓即就業」計畫，打破過去取得駕照才能應徵的限制，希望從中挖掘潛在駕駛。

交通局長張新福說，只要持有普通小客車駕照2年以上，報名受訓就能領基本薪資和逐月增加的學習津貼，原住民和新住民更可加碼，完訓還有獎金，5個月就能領約20萬，原住民和新住民更可領到約25萬，就業滿1年更加碼里程碑獎金2萬、滿3年再6萬藉此鼓勵駕駛員取得駕照後可持續留任服務。除此之外還有新增保險、新住民職場適應課程和加碼補助儲蓄保險等，讓司機開車上路更安心。

桃園市交通局指出，符合資格的民眾即日起至2月底前，只要攜帶駕照及身分證，可至就業職訓服務處及17處就業服務據點洽詢，經檢視符合條件資格者，依其專案職缺志願順序來媒合客運業者進行面試。目標在2年內招募培訓 200位大客車司機，以恢復大眾運輸運能，請符合資格的民眾把握機會，趕快報名參加。