壽山迷途不用怕 定位教學地墊限量發送

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壽山每年吸客高達200萬人次，去年迷途事件大幅降低一半且無人死亡，「通報座標」是民眾獲救關鍵。消防局強調，保持手機有電，就能收到「定位簡訊」回傳座標、縮短救援時間。內政部國家公園署國家自然公園管理處為此特別製作「定位教學地墊手環」作為宣導品，不熟智慧型手機操作的民眾隨身攜帶，可依照指示順利求援。

壽山海拔僅356公尺，屬於鄰近都會區的單日行程，若民眾未事先預留下山時程，便容易導致日落後受困迷途，尤以冬季發生率最高。據統計，壽山2017年起、每年迷途報搜救事件數約為20多件，2020年適逢疫情登山潮、高達43件，但之後逐年下降，2023年甚至僅有14件，其中5人主動回報座標、迅速獲救。

去年一位失智民眾獨自爬山迷途未歸，由家屬報案，搜救人員第一次上山搜尋未果，第二次改由警方使用手機定位後，才成功找到該名民眾。

自管處表示，迷途案件發生都是因為民眾好奇擅闖小徑、找秘境，如遇迷途請先確保手機定位服務為開啟狀態、或依手機指示開啟定位服務，打開「Google map」中顯示自身位置之小藍點放到最大後點擊不放，即可看到自身所在位置座標。此時再撥打119報案，報出座標。

如該位置顯示無通信訊號，可改撥112，即可利用附近任意最近基地台進行發話。最重要的是，回報座標後請就地於安全位置耐心等候，切勿再移動，避免搜救徒勞無功。

消防局鼓勵民眾上山前下載「119報案APP」備用，透過該app求援同時會直接送出座標。若一般民眾打119直接報案，值勤人員會發送「定位簡訊」，民眾點選簡訊連結後，也會直接回傳座標。若手機沒電，就只能靠基地台訊號定位「熱區」，相對耗時、耗人力。

為了提升民眾的報案效率，自管處也特別設計鮮黃色的「定位教學地墊手環」作為宣導品發放，將上述操作方法清楚列印在上，民眾迷途時可依照指示冷靜求援，該物則在遊客中心發放，民眾可前來索取，每人限取1份。數量有限，送完為止。

自管處強調，登山安全「預防勝於治療」，遊客於上山前應先了解自身體能，規劃適當的下山時間，攜帶手機、頭燈、行動電源及飲用水等，並告知家人或朋友預定前往地點，也請民眾勿偏離木棧道，私自走小徑。

5月份自管處也將舉辦「登山安全工作坊」，邀請登山專家分享登山安全相關知識，包含「離線地圖使用」和「事前規劃與留守制度」等實用技能。