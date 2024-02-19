《盤中解析》積情降溫高檔震盪 中小股活蹦亂跳

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【時報記者張漢綺台北報導】美股漲多拉回，台股指數震盪中力守紅盤！美國通膨壓力未除，且上周五美股漲多的AI股面臨高檔震盪賣壓，美股四大指數均收黑，台積電ADR也收低，讓台股指數開盤前就承壓，受到台積電(2330)、股王世芯-KY(3661)、力旺(3529)、聯發科(2454)、智原(3035)、信驊(5274)等半導體股走弱影響，今天台股指數以低盤開出，以及封關前及開紅盤強勢的AI股：技嘉(2376)、緯創(3231)、廣達(2382)、散熱廠奇鋐(3017)、銅箔基板廠台光電(2383)、PCB廠金像電(2368)均面臨逢高獲利了結賣壓，股價拉回走低。

資金轉向點火重電股及中小型股，鉅邁(8435)、創業家(8477)、鑫科(3663)、合正(5381)、信音(6126)、建通(2460)、蔚華科(3055)、均華(6640)、東和(1414)、旭然(4556)、揚智(3041)、宏捷科(8086)、永捷(4714)、熒茂(4729)、聯昌(2431)及凱碩(8059)盤中相伴攜手漲停，帶動台股指數由黑翻紅，截至11點40分為止，加權股價指數約18635.96點，上漲28.71點，成交量為2546.97億元；OTC指數為245.21點，上漲1.1點，成交量為841.48億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.67%，其次是電機類股及光電類股，分別上漲1.97%及1.68%；表現較差者為電腦設備類股、半導體類股及紡織類股，其中電腦週邊類股下跌1.37%，半導體類股下跌0.26%，資訊服務類股小漲0.24%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲3.06%，表現最差為文創類股、下跌0.96%。

就技術面來看，農曆年長假後，上周台股開紅盤，受到農曆年封關期間美股大漲激勵，台股也急行軍向前衝，上周五加權股價指數以18607.25點作收，在2月15日創下歷年新高，累計一周大漲511.18點，漲幅約2.82%，周K收帶上下影線小黑棒，日均量放大至4501.5億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步衝高，上周五OTC收盤指數為244.11點，再創89年4月以來新高，累計一周上漲5.44點，漲幅為2.28%，周K收長紅，日均量放大至1303億元；在美股漲多拉回下，且AI股漲多拉回下，今天台股指數開低，不過光學股等轉強，台股盤中指數翻紅，力守平盤之上，台股新春開紅盤急漲後，5日線乖離過大，使大盤呈現高檔震盪，然而，各期均線持續走揚，且呈多頭排列，線型架構仍有利於大盤後勢，而櫃買指數沿著5日線逐步走揚，並續創波段新高，在價量持穩下，預期台股有望震盪持續走高。

分析師表示，上周五美國公布1月PPI及核心PPI皆高於預期，澆熄市場樂觀情緒，Fedwatch預期2024年降息次數由6次下滑至4次，留意短線資金動能轉弱，加上美超微股價在上周五出現爆量黑K，預期本周Nvidia公布財報前，市場觀望氣氛轉濃，本周指數恐震盪劇烈。

由於美股漲多有拉回風險，目前火熱的AI明星股不宜追高，建議等待冷卻再承接，由於股市尚熱，資金由明星AI股抽離後，有可能尋找落後補漲股，只要2024年業績成長幅度有達2成以上的標的，股價皆有表現機會，此時不妨佈局股價尚未爆發的落後補漲股。