傳獲輝達認證 欣興飆近7月高價 外資看法南轅北轍

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【時報記者林資傑台北報導】IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)傳出已獲輝達（NVIDIA）認證，成為B100繪圖晶片（GPU）合格ABF載板供應商，激勵今（19）日股價放量飆升7.42％至195.5元，創去年7月底以來近7月高價。不過，2家美系外資對欣興後市看法仍明顯分歧。

美系外資出具報告指出，據最新調查顯示，欣興已成為續日商Ibiden後，第2家獲輝達認證的B100產品ABF載板合格供應商。由於欣興尚未獲准成為NVIDIA H100產品的合格載板供應商，此消息對欣興而言是正向發展。

不過，據美系外資了解，B100的生產難度較高，目前欣興的良率仍較Ibiden低不少。因此，雖認為輝達給予2家供應商認證核准合乎邏輯，但傾向認為給予欣興的訂單比重仍低，導致對欣興獲利貢獻有限。

美系外資認為Ibiden因良率優越，可能自第二季起持續擔當B100的ABF載板主要供應商，欣興則可能在1～2季後進入。由於認為至2025年將持續供給過剩，對ABF載板仍維持審慎看待，維持欣興「減碼」評等、目標價120元，但相較於南電及景碩，仍較偏好欣興。

另一家美系外資則維持看多，認為載板復甦速度較預期快，訂單需求自年初便持續提升，欣興的ABF載板及BT載板稼動率很快便有望明顯彈升逾10個百分點。儘管2月仍受春節工作天數較少影響，但認為營收自首季底便有望回升，較先前預估早了近1季。

美系外資坦言，雖然並非所有ABF載板供應商首季稼動率均復甦，無法排除急單後需求再度暫緩可能性，還不能稱為產業面廣泛回溫，但認為這已是載板庫存控制轉佳的重大訊號，若下半年稼動率及產品組合同步改善，毛利率將有望進一步回升。

美系外資認為欣興為雲端服務供應商（CSP）AI專案的主要受惠者，認為去年營運將為近年谷底，今明2年可望谷底強彈、獲利分別跳增6成及8成，維持「加碼」評等、目標價300元不變。