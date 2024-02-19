10大ETF排行榜 「這檔」拿下成長王 外資狂買

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台股ETF上周「3王」出爐！成長王元大台灣50（0050）：規模周增99.78億元最多；人氣王群益台灣精選高息（00919）：受益人數周增4,127人位居第一；報酬王富邦科技（0052）：股價周漲4.41％拿下冠軍。上周10大受益人新增人氣王前5名分別為群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056）。而元大台灣50（0050）則被外資買超最兇，周買超金額5,547,873元，總計買超39,044.60張。

以下為上周10大ETF人氣王一次看：

1、群益台灣精選高息（00919）：規模周增18.14億元，受益人周增4,127人，股價周漲1.49％。

2、國泰永續高股息（00878）：規模周增50.56億元，受益人周增2,157人，股價周漲1.92％。

3、復華台灣科技優息（00929）：規模周增34.35億元，受益人周增1,711人，股價周漲2.09％。

4、元大台灣高息低波（00713）：規模周增4.81億元，受益人周增1,166人，股價周漲0.80％。

5、元大高股息（0056）：規模周增49.49億元，受益人周增1,086人，股價周漲1.70％。

6、富邦臺灣中小（00733）：規模周增1.25億元，受益人周增229人，股價周漲3.54％。

7、凱基優選高股息30（00915）：規模周增0.53億元，受益人周增229人，股價周漲0.41％。

8、永豐優息存股（00907）：規模周增0.06億元，受益人周增193人，股價周跌0.14％。

9、大華優利高填息30（00918）：規模周增0.20億元，受益人周增89人，股價周漲0.56％。

10、元大臺灣ESG永續（00850）：規模周增4.02億元，受益人周增15人，股價周漲2.95％。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧