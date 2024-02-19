《金融》挑選台股ETF 除配息外、還要考量這項

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【時報記者任珮云台北報導】開春在台積電（2330）領漲下，台股大開紅盤。投信法人指出，展望今年在景氣復甦推動，搭配AI應用題材不斷，台股龍年有望再現多頭行情，也使台股ETF市場持續發燒，其中以高股息ETF更是投資人關注重點。投資高股息ETF，除了觀察股息配發狀況以外，也應注意ETF的「填息天數」，觀察本月即將除息的5檔高股息ETF，前次配息狀況來看，以00907永豐優息存股、00929復華台灣科技優息填息天數最短，僅花3天就填息，其次則為00900富邦特選高股息30在9天完成填息。

永豐投信表示，透過ETF領息是台股投資人相當推崇的投資方式，但是只有ETF填息，投資人才是真正有賺到息，因此在布局息收產品時，除了布局適合自身的高股息產品外，也應該要查看ETF過往的填息力，找出持續配發股息又能兼具填息力的ETF，作為長期存股標的。

00907永豐優息存股ETF經理人張怡琳表示，00907是國內首檔以「存股」概念發行的ETF，成分股完全鎖定存股族偏好的金融及傳產股，並排除電子股，標的營運及配息情況相對穩定，投資組合波動性也相對溫和，加上配備雙月配息、收益平準金機制，因此投資人若偏好高股息，希望長期存股、降低波動，00907不啻為打造長期現金流、分散整體投資風險的優質選擇。