200年來首次！ 英國國家藝廊50位藝術大師真跡台南展出

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知名度享譽全球的英國國家藝廊，200年來首度將收藏名畫借展到台灣！台南奇美博物館19日宣布，將於5月引進國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，並帶來50位藝術大師的真跡，包括文藝復興3傑之一的「拉斐爾」、荷蘭光影大師「林布蘭」、後印象派藝術巨擘「梵谷」等，總計52幅原作，呈現橫跨400年的西洋繪畫史縮影。

奇美博指出，該館與英國國家藝廊共同主辦的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將於5月2日在奇美博物館盛大展出至9月1日，這也是英國國家藝廊自1824年成立以來，第一次將畫作出借到台灣，堪稱是百年難得一見的展覽。

奇美博認為，英國國家藝廊被公認是世界最偉大的美術館之一，館內收藏13世紀至20世紀逾2300幅藝術名畫，此次特別精選52件大師作品，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等，每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重的地位，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

奇美博還說，《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》去年曾在上海、首爾、香港等地巡迴展出，所到之處都造成轟動；尤其，在上海展出時，更曾吸引逾40萬人次參觀，極高討論度更被譽為前所未有的重量級展覽。奇美博物館為讓國人在台灣就能享受國際一流的藝術大展，經與英國國家藝廊多次接洽討論，並共同克服重重困難後，終於成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所。

奇美博館長許家彰表示，儘管引進該展難度極高，但奇美博物館作為一個認識世界文化歷史的平台，為台灣民眾帶入國際文化資源即是使命，期盼該展能提供民眾豐沛的藝術滋養與寬廣的文化視野。值得一提的是，台南也是此次國際巡迴展的最後一站，結束台南之旅，這些大師的作品便將隨即返回倫敦，參與英國國家藝廊200周年的盛大慶典。