Epson感謝粉絲支持 贈獨家限量戴資穎球員卡

為感謝粉絲一整年的支持，Epson在新的一年隆重推出戴資穎限量球員卡，化作新年強運祈福禮物，期盼透過此次球員卡的推出，讓穎迷粉及Epson忠實用戶們能夠有個特別的紀念品可以收藏。

創新科技領導品牌Epson，持續挑戰自我以及勇於突破創新，期盼透過「省、小、精」的企業宗旨，為用戶帶來超越期待與想像的產品體驗及服務。戴資穎作為Epson代言人，身上同樣散發著勇於挑戰與堅持的特質，在去年一整年征戰之路上，即使面對困境與挑戰，總能以堅定的信念突破自我極限，更不負眾望在去年羽球年終賽獲得生涯第四次冠軍。

此次限量戴資穎球員卡，採Epson SurePress L-6534VW數位噴墨標籤印刷技術製作，能夠一次完成電暈、白墨、上光等印刷作業，數位印刷最適合如球員卡等限量商品的中短單印量生產製作。球后戴資穎將化身成用戶們的最強神隊友，於多款卡片中演繹Epson各產品線的特色及強大性能，並透過產品的獨特科技為用戶們的日常帶來神助攻。戴資穎表示：「運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。Epson這次設計的選手卡，跳脫了舊有的框架，用非常創新的形式將選手卡與產品做結合。而對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」

新的一年Epson與戴姿穎將持續秉持「堅持、創新 做自己的No.1」的核心精神，在各自的領域以堅定信念向前進。戴資穎限量10套的球員卡將於Epson社群媒體平台上進行抽獎，詳細抽獎規則與資訊請洽Epson官方粉絲團 https://www.facebook.com/epson.com.tw/。