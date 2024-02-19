NVIDIA在澳洲Pawsey超級計算中心部署量子計算平台 加速量子計算探索

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NVIDIA近期宣布，將在澳洲Pawsey超級計算研究中心部署其CUDA量子計算平台，基於NVIDIA Grace Hopper超級晶片架構，進一步推動該中心在量子計算領域的研究。這項合作有望加速澳洲的量子計算發展，實現在該領域25億美元的市場機會。

NVIDIA Grace Hopper超級晶片將Arm基礎處理器與NVIDIA H100 Tensor核心圖形處理器集成在一起。它提供前所未有的計算能力，可以高效運行大規模的量子模擬，並可無縫連接未來的量子硬體基礎設施。

Pawsey超級計算中心的研究人員將使用NVIDIA的CUDA Quantum開源混合量子計算平台，以及cuQuantum軟體庫，在Grace Hopper超級晶片上運行最先進的量子演算法和模擬。這可幫助他們突破當前量子計算的局限性，開發混合經典與量子演算法。

Pawsey中心計劃部署8個安裝了NVIDIA Grace Hopper超級晶片的計算節點。超級晶片中的Arm處理器與Tensor核心圖形處理器之間使用NVIDIA的NVLink-C2C晶片互聯技術進行連接，相比傳統的PCIe接口，頻寬提高了7倍，有效避免了訊息傳輸瓶頸。

這種前所未有的計算能力將使Pawsey中心的科學家得以利用量子變分算法等方法開展量子機器學習、化學模擬、無線電天文數據分析等研究，並為澳洲量子計算的未來發展奠定基礎。

NVIDIA高效能運算與量子計算產品總監Tim Costa表示：「高效能的量子模擬對研究人員解決量子計算面臨的諸多難題至關重要。我們很高興與Pawsey超級計算中心這樣的創新者合作，利用NVIDIA的平台加速推動量子與經典計算的深度融合。」

Pawsey超級計算研究中心執行總監Mark Stickells則表示，該中心一直在利用其先進設施推動澳洲以至全球的科技創新。這次引入NVIDIA的量子平台，將進一步擴大其研究的可能性。

業內分析認為，隨著量子計算與其他領域的結合，它在天文學、生命科學、醫學、金融等諸多領域都將產生巨大應用價值。這次NVIDIA與澳洲Pawsey超級計算中心的戰略合作，正是朝著這一方向努力的重要一步。