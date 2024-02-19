博客來一站式開學全攻略 參考書、文具新品、外宿學習用品同步登場

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新學期新氣象，博客來寒假期間開學用品買氣增加2到6成，19日起推出「開學展」系列活動，主打學習用品、外宿裝備，包含參考書、上學上班用文具、筆電、桌面收納等萬件商品5折起。

「國中小參考書展」參展品項歷年最多逾兩千件，康軒、翰林、南一指標性參考書出版社，各年級所需書目完備，新增國小科目推薦書單、雙語學習區，深入介紹提升學習能力的書籍，並推出便捷的【各校國小參考書用書版本查詢】及購物功能。課綱改版引爆小五生學習新熱潮，漫畫本土歷史成暢銷亮點。

2024春季文具展50大品牌聯展推出限定組合及新品，業績飆升6成。開學季，3C家電和手機周邊配件的搜尋量和銷量顯著上升。

博客來推出「國中小參考書展」擴大經營品項數倍增，達2千多種，自修、評量測驗卷到讀書法、安心補教材全面63折起，2月19日至2月26日開學限定加碼滿999點券現折100元。康軒、翰林、南一等參考書指標性出版社自修、評量、講義版本齊全，各年級所需書目完備，提供【各校國小參考書用書版本查詢】，可一鍵放入購物車。

另，增設國小各科目推薦書單、雙語學習區、備戰國中會考等單元，特闢「學科閱讀專區」及「獨家套書區」，深度介紹小學生增強國語文能力、數學、自然、作文及閱讀理解的學習類好書，如《小學6年一定要懂的數學概念》、《中小學生必學的200個科學名詞》、《古詩詞裡的自然常識套書》、《動成語牌卡遊戲組》等內容編排活潑、有助應用於學習上。

值得一提的是，日本2023年暢銷50萬冊《小學生一天就能學會19×19的心算法》，5秒就能解開二位數乘法。

寒假超前部屬，參考書業績增逾2成！小五生面對課綱改版的挑戰，迅速反映在銷售數據上，尤其是五年級社會中本土歷史主題的關注，帶動《漫畫台灣歷史故事(平裝版全套12冊)》熱銷，迎來學習系統和挑戰的新風貌。「自修」雖然單價高，但內含課文及相關內容，透過系統性的歸納及重點整理，幫助孩子達到事先預習的功效是開學必選重點。

隨著年級加深，以及108課綱中的跨域學習方針，自然科和社會科的學習面向更多元，家長重視科學、史地相關教材，學科延伸書單可提供具深度和廣度的主題式學習方式。配合108課綱核心素養、雙語政策和母語教學，家長偏好多樣化主題的故事書和作文寫作書籍，像是《決戰詩神殿（全套4冊）》，讓孩子與唐宋詩人、詞人交朋友，自然理解詩詞內容脈絡，避免死背，受小讀者們喜愛；王韻華老師為博客來特組的獨家套書《全彩孩子的第一＋二本作文心智圖》，強調透過自然引導的方式，幫助孩子建構寫作思維，實用又具啟發性。

2024春季文具展，集結KOKUYO、TOMBOW 日本蜻蜓、CDA 瑞士卡達等多達50個焦點文具品牌聯展，推出獨家限定組合、春季焦點新品限量開賣，帶動設計文具館業績成長6成，參展商品75折起!目前熱銷商品依序為「TOMBOW日本蜻蜓2024春季文具特惠組」，以199元的限量優惠價格，成為必搶好物，功能性十足的「直角三角文件夾」及「環保的哈哈防滑書套」，凸顯消費者對限定組合包和兼具實用與美觀的文具品的偏好。

今年話題品還有「KOKUYO Newtro系列 PiiiP套組」，以時髦的NEWTRO配色為主題，內含五種文具，原價1290元，活動優惠價816元。春季焦點新品亦有「TOMBOW日本蜻蜓MONO GRAYSCALE 色系-限定組合包」，適合極簡控的文具愛好者，還有KOKUYO Campus 2024限定點線筆記本限定開賣、可自由應用的新形式紙膠帶系列【Mark’s】水性筆可寫紙膠帶Sheets裁切貼紙型，參展商品75折起。

博客來觀察，開學用品關鍵字搜尋量攀升，3C家電夯品為筆電、護眼檯燈、外宿廚房小家電，如電子鍋、烤箱、電茶壺最受歡迎，其中電子鍋銷量較去年同期成長4成，以日系品牌象印銷售最佳。手機周邊配件、大容量的行動電源也是學子添購重點，日本Toffy Classic 細口快煮壺月銷千件。Philips 飛利浦 酷湃可攜式充電檯燈登護眼檯燈銷量冠軍。