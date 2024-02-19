500萬房20年後變2000萬！他不解「老屋為何還能漲？」　網道出心酸：很值錢

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按照常理，二手物品應該愈來愈便宜，但房子卻正好相反？有民眾就詢問，20年前花500萬買的房子，如今周遭房價皆漲到1、2000萬，令他相當好奇「為什麼過了20年老房子還可以漲那麼多？」因為他認為，房子久了會有不少地方需要翻修，照理說不會再增值，為何大家都可以接受這樣的情況進而購買？

PO文引起熱烈討論，網友們提出背後因素在於地價與通膨，「房不值錢，地很值錢」、「是地漲價了，值錢的是地」、「1.通膨的關係；2.地不會老，是地在漲價；3.估計您若真擁有此屋，問的問題應該是附近行情怎樣？我能賣多少錢？而不是質疑為何漲那麼多」、「是錢變薄了，錢繼續變薄，什麼東西包括房價拉長時間軸還是會繼續漲價」。

根據永慶房產集團的統計數據發現，近5年七大都會區的中古大樓房價，除了雙北之外，其餘縣市漲幅均超過35％，可見中古屋漲勢不比預售還少。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，通常有產業聚落及重大建設或開發題材挹注的地區，能夠帶動在地購屋需求，房價自然有撐，加上近幾年因通膨、缺工、缺料等因素，預售價格難降，且當預售屋房價起漲，便連帶推升中古屋房價。

馨傳不動產智庫執行長何世昌先前曾提到，絕大部分中古屋成交單價必定低於新建案，但有部分中古社區成交價卻與新建案齊鼓相當，通常這種買方是「愛丟卡慘死」，主因該社區各方面條件好，所以成交單價與新建案沒什麼差異，未來若賣給下一手，除非幸運遇到這種佛心買方，不然賺錢機率相對低。