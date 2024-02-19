《光電股》群創前程兩理由看好 外資喊加碼升價

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【時報記者莊丙農台北報導】美系外資今天據報告指出，TV面板報價1月下旬開始走揚，群創(3481)去年第4季財報有望繳出符合預期的成績。另外，外資看好未來兩大理由，一是未來2年有望開始認列印度Vedanta權利金，其次朝向扇出型封裝（FOPLP）發展，今年下半年試產，給予群創加碼評等，目標價由18.5元調升至20.5元。群創今天上漲逾5％，重回所有均線之上。

美系外資估計群創去年第4季營業損失31.74億元，營業利益率-5.9％，考慮TV面板價格調整及營收下降，營業利益率下滑並不意外，估計稅前虧損29.44億元，第4季財報數字有望符合預期。

美系外資認為，面板價格第1季出貨量將季減0-5％，略優於季節性需求，主要TV面板採購需求增加。TV面板價格從1月下旬開始走揚，預期大尺寸面板平均售價第1季可望較上季持平。

同時，外資也認為，群創去年與印度Vedanta集團簽訂TFT-LCD技轉合約，將協助策略夥伴在印度建立8代a-Si TFT-LCD液晶面板前後段產線，2年約可認列權利金5億美元，1年貢獻EPS約0.6-0.7元，實際時間還要印度政府的批准；另外，群創正在朝向扇出型封裝發展，此業務的毛利率有望優於公司整體平均，預計今年下半年開始試產，將用於車用產品。