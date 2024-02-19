《產業》年後轉職潮蠢動 餐飲業加發紅包搶才

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【時報記者林資傑台北報導】龍年開工後的年後轉職潮蠢動，知名人力銀行網站履歷開啟數創逾160萬筆新高，連鎖宴會業者新天地(8940)旗下「樂葵」法式鐵板燒對此祭出「龍年轉職加發3萬元大紅包」優惠，盼趁轉職高峰透過加碼增加吸引力，能一次補足所需人力，解決長期缺工造成的營收損失。

據調查顯示，高達95％上班族表示在龍年有「想換工作」的念頭，比例創15年以來新高。而知名人力銀行網站15日履歷開啟數超過160萬筆，衝上歷年新高，可見多數上班族在年終獎金入袋後更希望換新工作，為自己爭取升官或加薪機會。

餐飲業疫後復甦力道強勁，各大集團紛紛加速展店大舉徵才，但缺工問題卻愈演愈烈，甚至已嚴重影響正常營運。據統計，餐飲旅宿業人力缺口高達25％，在各產業中缺口最大，造成業者有客人不敢接、縮短營業時間、延後開店進度，甚至因缺人而結束營業。

以1月中正式開幕的「樂葵」微風南山店為例，以往新人招募期只要在開幕前3個月啟動即可，孰料大缺工潮使人力招募嚴重不足，開幕時只約8分之1人力報到，除需調派台中店人力支援應急外，原本60席座位僅能開出半數，造成營收目標短少近半。

鑒於缺工問題已成為發展最大危機，各大餐飲集團自去年起陸續宣布調薪，幅度幾乎均逾6％，墊高整體餐飲業起薪，各集團間薪資落差不大。對此，「樂葵」祭出「龍年轉職加發3萬元大紅包」辦法，希望透過加碼增加職缺吸引力。

「樂葵」期盼藉此一次補足所有缺額，解決因長期缺工造成的營收損失、使營運早日進入正軌，未來展店的人才招募及儲備時程將拉長至半年，儘管開店初期人力成本將因此幾乎翻倍，但因餐飲業為高勞力密集產業，對此只能含淚苦吞。

對於餐飲人力資源日益稀缺，除了提供立即誘因廣收人力，如何留才是關鍵。新天地副總林國威強調，包括優質的工作環境、完整的教育訓練、有感的獎金制度與順暢的升遷管道，須多管齊下才能留住人才，避免被同業挖角。

鄰國威指出，獎金制度與升遷管道尤其重要，「樂葵」每季提撥淨利20％作為門市獎金，其中6％為訓練津貼、考察、交誼活動支出，14％依職級比例分配給所有正職同仁，門市獎金一年以來等同多出1～1.5個月薪資，使去年「樂葵」正職員工留任率高達95％。