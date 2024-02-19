《光電股》晶睿VIVOTEK兩類產品 升級全球5年保固

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【時報記者張漢綺台北報導】晶睿(3454)宣布即日起旗下VIVOTEK網路攝影機及錄影機產品升級全球五年保固，符合業界最高保固標準，全力打造兼具高品質的產品及高效率的售後服務內容，更積極推動維修後仍可持續使用的產品標準。

晶睿致力提升服務品質，針對售後服務之技術支援，制定嚴謹客戶評核機制，自2017年起已連續6年獲得超過90分的客戶滿意度，外部高度肯定也成為推動服務升級動力。近期更建立全球料件庫存管理與維修大數據系統，一方面可藉由透明資訊整合，優化內部處理效率，有助掌握整體服務流程；一方面即時性的系統資料，可讓客戶、維修夥伴隨時檢視售後產品報修狀態、問題進度、報表分析與結果，提供終端用戶高附加價值的服務品質，帶動產業升級。

晶睿產品企劃處處長廖邦廷表示，晶睿憑藉先進研發力，深耕安防產業已超過24年，近年已將AI邊緣運算導入前、後端產品線，無縫接軌需求蓬勃的人工智能市場，顯示強大產品力。為了邁向更永續的企業經營，推出全球產品五年保固服務，展現對於產品品質的高度信心，更以品質力提高市場及客戶的高度信賴，未來將竭力優化與升級服務體驗，實現對客戶的永續經營承諾。

為擴大產品保固、受惠更多合作夥伴，服務範圍將回溯自2024年1月1日起，凡由晶睿出貨之指定型號VIVOTEK網路攝影機及VIVOTEK網路錄影機，即刻啟動全球五年保固服務，並享有完善售後服務與技術支援，且亦適用於由晶睿通訊授權經銷商所採購的晶睿通訊產品。

受到整體市場需求放緩，部分客戶庫存調整影響拉貨，晶睿1月合併營業收入為5.44億元，月減21.5%，年減36%。

近期晶睿通訊歐洲分公司成功取得休閒娛樂產業專案，為丹麥室內卡丁車賽道提供全方位AI安防解決方案。該客戶不僅為當地最大，也是世界最大的室內卡丁車賽道，透過部署包含高階攝影機及升級版VSS PRO影像安防管理系統，大幅提升設施安全性，晶睿通訊表示，公司將持續觀察市場需求的變化，強化自身競爭力，積極拓展更廣泛的客戶服務機會，並密切關注國際情勢變化，謹慎追蹤通路庫存優化供給，動態調整營運策略。