年後瘦回去！超商沙拉、輕蔬餐盒新登場 加碼地瓜買1送1

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過完年後體重直線攀高，運動健身與低負擔飲食成為熱門話題，超商抓住商機相繼推出補充營養又能降低罪惡感的美味鮮食，再推出指定商品買1送1好康吸買氣。

全家2月21日起端出最「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」領軍，集結夯番薯、牧場直送4.0系列飲品，助攻全民運動潮。全家健康志向線上線下共推出5款新品，電商平台「全家行動購」及會員APP「全＋1商城」首度開賣「健康志向就是嫩雞」2款冷凍雞胸肉，實體店舖則推出豆豆纖蔬多穀盒、地瓜雞胸沙拉及日式胡麻雞絲飯糰3款鮮食新品，以蛋白質補充、精緻澱粉減量2大訴求，從早到晚、運動前後，全面助攻消費者年後甩油。

全家牧場直送4.0系列同步推出濃、純、香兼具的「無加糖濃醇優酪乳」，其選用在地優質單一乳源，無加糖少負擔、添加CRL1505機能益生菌，更符合Clean Label雙潔淨標章，搭購指定鮮食還可享餐促優惠，是運動後搭配「健康志向」的完美選擇。同時響應22日世界地瓜日，全家夯番薯自21日起至4月2日連續6周，推出第2件2折超值優惠，加購牧場直送4.0鮮乳優格、義美高纖堅果杏仁全豆奶或全脂鮮乳等指定飲品再折5元。

根據7-11觀察，年後民眾對於蔬食的需求提升，尤其地瓜、沙拉、湯品等相對卡路里較低的商品銷售明顯在年後較平時成長2成，7-11即日起推薦近20款多色蔬菜、優質蛋白質的商品。包括味上班族女性開發蔬菜量十足的「藜麥毛豆烤雞輕蔬餐盒」，將米飯主食以毛豆、藜麥、馬鈴薯取代，輕調味吃起來低負擔，而7-11自有品牌「天素地蔬」也開賣不含葷食成份的「輕滷時蔬」輕食小點，以多種中藥材熬煮醬汁，川燙青花菜、高麗菜、黑木耳、玉米筍等時蔬，鹹香入味，適合與正餐搭配。豐富選擇，期能滿足各族群的外食蔬食需求。

21日起，7-11擴大地瓜相關商品種類、變化多種吃法，祭出系列商品優惠，像是甘甜鬆軟的「紫心地瓜」將於1800間門市期間限定販售；還有新品「優菓甜坊黑糖地瓜蜜芋湯」，為台北知名甜品老店苦茶之家監製，選用台農57號黃地瓜、66號紅地瓜及檳榔心芋頭，將黑糖與桂圓加入熬製，冰涼或加熱喝皆有不同風味。人氣商品「冰烤地瓜」自21日至3月19日可享指定品項搭精品咖啡省20元折扣。明星商品「7PREMIUM蜜糖地瓜」21日至25日推出買1送1優惠。