中意3樓物件　大樓卻有「這設計」…他憂：風險是不是很大

過去在大部分人的心中，大樓的2樓可謂是「最差樓層」，除了容易有噪音、蚊蟲等問題，更重要的是，一旦大樓中有人往廁所管線裡亂丟東西，就可能出現爆管的情形，讓大家避之唯恐不及，不過在不少建案都將2樓管線獨立出來後，情況就不太一樣了。

一名網友在臉書社團《買房知識家 A你的Q》上發文，表示自己看到了一間預售屋，僅剩下2樓和3樓，其中2樓的排水是獨立管線，3樓到8樓之間則是共用管線，轉折處則在1樓天花板，自己雖然中意3樓物件，擔憂「這樣買三樓風險是不是很大」，好奇這時該如何選擇。

網友則是建議，如果沒有管線問題，2樓或許是較佳的選擇，回應「只有2、3樓，如果沒有排水管問題，那我會選2樓，不用等電梯，走樓梯也很方便」、「樓高差距不大選便宜的，二樓說不定還可以選露台」、「共用管的意思就是堵塞時第一個中獎，還不如選獨立管，只要自家衛生習慣好都不太有問題」。

對此，建築師林淵源曾表示，過去蓋的大樓2樓戶可能會有管線問題，才讓一般消費者對於2樓戶可能存在刻板印象，不過常見爆管案例通常是建商當初施工設計不良所導致，而現在新建的大樓都已針對管路順暢度有新的解決方案，大多可把過去的問題解決，而目前新建案管線轉折處在地下室B1、1樓、2樓皆有，端看建案平面圖如何配置，因此就建築師的觀點來看，並不認為2樓戶有絕對的缺陷。

不過除了管線問題外，2樓還是有些特別之處，會讓不少人望而卻步，首先就是視野問題，除了可能會被樹木遮擋外，採光也可能因此受到影響。第二點就是2樓常見的露臺設計，除了可能會有來自樓上的垃圾，露臺也屬於約定專用的空間，並不算進權狀面積內，買家依然需要付費購買。再者就是噪音問題，由於2樓屬於低樓層，可能會受到道路上傳來的車聲、中庭進出的人聲影響，如果是位在大樓停車場的車道正上方，噪音狀況更是嚴重。最後一點則蚊蟲問題。