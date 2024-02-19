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2024台灣燈會主燈「龍來台灣」將於2月24日元宵節當晚在臺南高鐵燈區正式點燈，中華電信連續26年贊助「台灣燈會」主燈。

迎接千萬人次賞燈人潮，中華電信除針對高鐵燈區與安平燈區佈建超過60座以上最新型4G／5G高效能基地台，更運用最新式的積木式工法讓行動基地台融入燈會場景之中，此外中華電信也運用AI大數據分析預估網路訊務熱區，並率先導入5G 2CA ＋ 4G 4CA新技術，提供倍數以上的行動訊務處理能力，將可滿足尖峰時刻現場人潮使用行動上網的數據流量需求，確保中華用戶享受最順暢及高品質的行動通信網路，透過FB、LINE及IG等社群通訊軟體打卡直播燈會活動，與親朋好友互相傳遞新春祝福。

另外無法親臨開幕現場的民眾，也可透過中華電信MOD、Hami Video同步全程高畫質欣賞台灣燈會點燈活動。

除台灣燈會外，全台各地燈會也皆陸續登場，中華電信動員超過上千人次工程人員，活動前針對台北燈節、新北燈會、桃園燈會、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、平溪天燈節、中台灣元宵燈會、南投燈會、苗栗𪹚龍、月津港燈節、鹽水蜂炮、鹿耳門國際高空煙火秀、高雄冬日遊樂園、佛光山平安燈法會、屏東燈節及台東元宵節等熱門燈會景點超過500座4G／5G高效能基地台進行容量擴充，並於燈會期間派員24小時全程監控訊務運作。