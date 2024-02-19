AI拉回 「這檔」坐雲霄飛車 重電、面板族群接棒 48檔樂開懷

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台股今（19）日開低，一度跌落至18,600點之下，後指數拉抬至平盤附近震盪，最高至18,663.74點，收盤報18,635.8點，上漲28.55點，漲幅0.15％，成交量3,674.82億元。

台積電下跌0.73％，收在678元，聯電小漲0.61％，收在49.15元，聯發科跌幅0.72％，收在963元，日月光小挫0.73％，收在136元。

美超微上周五大跌近20%，台股AI概念股也無力，緯創、廣達、英業達、技嘉、奇鋐、勤誠、金像電、宏碁等紛紛下挫，美超微概念股更是一蹶不振，華泰、京元電、雙鴻、建準等同步向下，麗臺開盤重殺至跌停，但隨後由黑翻紅，逆勢上揚8.81％，收在123.5元，成一例外。

蘋果折疊手機傳螢幕測試卡關，何時推出遙遙無期，軸承三雄受到拖累，新日興、富世達均以跌停作收，兆利也大跌8.56％。

大盤由重電與面板類股擔綱，士電上漲8％，中興電、大同、亞力、樂事綠能、元晶、茂迪等一齊向上，華城盤中一度飆到530元天價，但隨後拉回，收盤小跌0.2％，收在502元。群創上漲5.75％，收在16.55元，成交量逾15萬張，為上市個股之冠，友達上揚1.96％，彩晶收漲1.69％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計有集盛、鴻華先進-創、鉅邁、創業家共48檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃陶瓷類股及水泥類股表現亮眼，漲幅分別為3.16％、2.08％，電腦／周邊設備類股表現疲軟，下挫1.47％。

上市股、上櫃股今天成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有25檔9％以上漲幅，其中23檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為集盛（1455）、中釉（1809）、鴻華先進-創（2258）、虹光（2380）、聯德控股-KY（4912）、永崴投控（3712）、瑞軒（2489）、蔚華科（3055）、建通（2460）、同泰（3321）。

今日上市有10檔股票4％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為富世達（6805）、新日興（3376）、智原（3035）、芯鼎（6695）、勤誠（8210）、華擎（3515）、澤米（6742）、奇鋐（3017）、永道-KY（6863）、晶心科（6533）。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、菱生（2369）、華泰（2329）、昆盈（2365）、宏碁（2353）、緯創（3231）、中工（2515）、中興電（1513）、榮創（3437）、欣興（3037）。

上櫃有27檔9％以上漲幅，其中25檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為創業家（8477）、鉅邁（8435）、鑫科（3663）、合正（5381）、信音（6126）、信立（4303）、世紀（5314）、旭然（4556）、陞達科技（4945）、斐成（3313）。

今日上櫃有11檔股票有5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為安國（8054）、尚茂（8291）、兆利（3548）、昱展新藥（6785）、合邦（6103）、安格（6684）、方土昶（6265）、前鼎（4908）、神盾（6462）、台星科（3265）。

上櫃成交量前10名個股依序為永捷（4714）、擎亞電子（8096）、富喬（1815）、振發（5426）、廣運（6125）、上詮（3363）、均豪（5443）、台燿（6274）、國統（8936）、新復興（4909）。