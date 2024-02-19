台灣燈會高鐵燈區元宵登場 點亮主燈「龍來台灣」

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2024台灣燈會高鐵燈區周六元宵節台南登場，為期16天展至3月10日。觀光署表示，今年適逢龍年、台南400年，推出主燈「龍來台灣」，台語諧音為「攏來台灣」，同時發放可愛小提燈「小龍包」，連同已提前開展的安平燈區，兩大燈區共展出300多件作品，點亮台南。

觀光署指出，台灣燈會邁入第35個年頭，時隔16年，第四度回到台南舉辦，以「龍躍台南」為題，本次規畫「高鐵燈區」及「安平燈區」兩大展區，其中位於「高鐵燈區」主展區，除了主燈「龍來台灣」，主舞台兩側另設置以五行相生、年運吉祥的「金龍、水龍」打造成「山海合迎」迎賓廣場，象徵龍年國人上下全民一體同心，並以「台南的起源 台灣的故事」，串聯打造七大主題燈飾。

「美麗之島」用故事化手法，以「鯤島精靈」為題材，運用色彩、圖騰、線條等，將滿鋪光球賦予生命力，透過不同燈色轉換呈現「山、川、河、海」及「天空」等意象，將東亞海洋上「福爾摩沙：台灣」化為一條隱形的鯨魚，守護台灣。

「海上明珠」以17世紀熱蘭遮城為發想，演繹「荷蘭治臺」時期的航海商船情境，呈現台灣豐富的「生態」及「物產」藉由航運外銷世界，贏得「海上明珠」美名冒險故事。「一定成功」以元宵點燈、媽祖祈福做為主題燈意象，用擬真俏皮的海洋生物呈現，透過左右護法千里眼、順風耳在兩側護航，無論是個人學習、事業、感情、家庭等各項願景目標，都祈求新的一年福泰安康，一切願望都能如願。

「台灣軌跡」結合台灣溫泉與鐵道文化，透過傳統燈藝、主題插畫、紙雕藝術及沈浸式燈光音樂展演呈現，並以台灣高鐵、台鐵藍皮解憂號、森鐵福森號、糖鐵SL370等台灣經典火車為概念，打造出四座巨型列車創意燈組，透過沈浸劇場體驗，帶領遊客參與一場令人難忘的鐵道藝術之旅。

「圳沃嘉南」運用水霧、光影、音樂等元素，打造出流動律動的視覺盛宴，生動展現出水圳灌溉系統與嘉南平原的豐饒景象，配合悠揚音樂，讓民眾仿若置身黃金稻浪，親身感受水源滋潤大地的澎湃力量。「時光迴廊」以八卦造型規劃策展，透過穿越劍獅拱門，以及四個建築展區體驗台南古今風情，並結合台南電影看板大師顏振發老師手繪電影畫作，同時特別與資策會數位轉型研究院合作，引進5G車全美戲院正面，巧妙融合5G XR LED行動舞台，讓民眾親身體驗結合AI科技、融入海報的新鮮感。

「國際共融」以「與世界做朋友」為主題，透過360度大屏幕展示裸視3D動畫，並結合5G雲端互動科技與多元燈飾媒材營造色彩繽紛的視覺盛宴，搭配周邊來自世界各地的國際邀展花燈，包括日本、韓國、印尼、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯等14座城市，完整實現國際友好的理念。

觀光署表示，高鐵燈區各式燈組作品均相當精彩，將於元宵節當天壓軸登場，許多燈組並規畫機械動態燈光展演，展演強調在地文化元素，結合台灣鮮明意象，將有70多組國、內外傑出表演團體，逾百場精彩演出。