momo富邦媒「2024國際書展」重磅上線 集結破2,000大知名品牌、28萬冊暢銷圖書

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書迷引頸期盼的國際書展狂潮再起！富邦媒（8454）觀察，書展熱潮帶動近一周圖書買氣衝雙位數成長。

momo購物網重磅推出「2024國際書展」，即日起至2月29日號召親子天下、野人、小熊出版、未來出版、圓神、悅知等超過2,000大知名品牌、28萬冊暢銷圖書共襄盛舉，下單滿額再登記送百元mo幣。

momo本次強打國內外「親子啟蒙」點讀組合及SEL繪本，育兒套書全面網羅；「限量親簽」文學小說含暢銷作家龍應台、陳雪、張西新書齊發，及當紅療癒系「心靈勵志」名人網紅著作大集合。

momo貼心分享「線上國際書展選購指南」。因應現代父母著重陪伴孩子成長，幼兒潛能開發蔚為風潮，可供親子共讀啟蒙的「點讀故事」、培養社交力的「SEL（社會情緒學習）繪本」躍升人氣焦點，有助孩子探索成長議題。momo推薦如特別收錄17本繪本的「小牛津」點讀大寶盒，支援中、英、日、台、客語全方位學習；英國插畫大師Paula Bowles著作《小怪獸EQ管理繪本》，用童趣筆觸引導幼兒認識情緒；德國青少年文學獎提名的橋梁套書《狐狸偵探傑克》也是熱門口碑選品，均創下月銷破百組佳績。

強打奇幻故事情節及作者個人風格的「文學小說」向來深受年輕書迷喜愛，以「科幻小說」、「翻譯文學」、「華文創作」三類作品最受關注。因應藏書文化盛行，則讓滿足賞鑒及珍藏需求的「限量親簽版」成為搶購焦點。像是將於本月底上映最新電影《沙丘：第二部》的《沙丘六部曲》套書，被譽為「科幻小說界聖經」；霸榜不衰的龍應台親簽版《這個動盪的世界》、《親愛的安德烈》；台灣小說家陳雪最新短篇小說集《維納斯》及新生代暢銷作家張西《是花季的關係》均展現高人氣。

現代社會的快節奏生活及工作壓力掀起「療癒商機」，則讓「心靈勵志」及「個人成長」新書躍升時下熱門書種。暖心推薦如名人吳淡如新書《這一生值得好好活》、上市首月即爆賣千本的《今天不會都是壞事：已發生的讓你牽掛、未發生的讓你擔憂？SNOOPY的定心禪智慧》精裝珍藏版、人氣退休醫師楊斯棓《要有一個人：澈讀22種人生，你的人生有無限可能》，以及前娛樂圈Podcaster歐娜的工作心路歷程《從苦瓜熬成哈密瓜》。

看準一年一度的書展吸睛力，momo購物網「2024國際書展」即日起至2月29日攜手親子天下、野人、小熊出版、未來出版、圓神、悅知、上誼等眾多知名出版品牌豐富的紙本及電子書作品，類別橫跨童書教具、漫畫小說、商業理財及眾多新書等你來挖寶。為回饋廣大書迷，momo再加碼獻上「圖書神券」優惠限時搶，現領現折最有感；凡下單指定商品單筆滿額699元，即可於當日12：00登記搶100元mo幣，每人當日限登記1次，限量350名送完為止。