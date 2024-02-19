蘋果摺疊機傳落空衝擊 軸承三雄股價狂殺 陸港股2檔大跌

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非蘋手機陣營摺疊機不斷問世之下，蘋果醞釀推出摺疊手機的消息也流傳多年，然而，根據外媒報導，蘋果測試中的摺疊機在螢幕測試卡關，並傳出摺疊機計畫被迫暫停，受此消息影響，除了蘋果以連5日走跌之外，軸承三雄今（19日）在台股交易市場都遭遇龐大賣壓，富士達、新日興摜殺跌停，兆利也重挫超過8.5％，此外，陸港蘋果概念股同樣遭遇逆風。

去年底曾有消息指出，軸承三雄新日興、富世達及兆利，積極送樣給蘋果測試，如今蘋果摺疊機螢幕卡關消息傳出，摺疊三雄也首當其衝，股價紛紛跳水重挫。

新日興是蘋果Vision Pro與iPad鍵盤軸承的主要供應商，先前受惠蘋果Vision Pro與iPad可能推出新鍵盤，加上有機會切入摺疊手機等題材，曾家有過一波漲勢，成為此消息最大受害者之一。

對此，PTT網友留言表示，「反正股票都吵完了，who cares」、「對折三雄」、「明顯凹痕沒解決就是炒作」、「做摺疊手機就是癡心妄想」、「折疊2字不吉利 股價折疊」，但也有網友表示「拜託盡量賣，我逢低承接兆利」，顯見對於折疊機未來各方看法仍有歧異。

除了台股市場，陸港股蘋果概念股同樣受到衝擊，蘋果Vision Pro主要組裝廠立訊精密股價大跌，港股蘋果產業龍頭股高偉電子也連日大跌。

部分人士則認為，任何創新技術在研發階段難免歷經失敗。即便是推出折疊手機多年的三星也多次坦言，折疊手機面臨許多技術挑戰，不僅螢幕損壞率比一般手機高，產品壽命也比較短。對於蘋果暫停研發與否，蘋果官方並未證實，市場只能靜觀其變。

天風國際證券分析師郭明錤2021年曾給出預測，預期蘋果摺疊iPhone最快將於今年推出，但沒多久後就改口最快得要等到2025年才有機會看到摺疊iPhone亮相，此看法與其他專家接近。