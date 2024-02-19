《汽車股》破底翻 鴻華先進亮燈攻頂

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【時報記者林資傑台北報導】鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進-創(2258)股價去年11月中以每股50元掛牌創新板後走勢疲弱，15日開紅盤下探39.6元新低。不過，16日已見止跌回穩，今（19）日開高後在買盤敲進下放量勁揚逾5％，午盤後一舉攻上漲停價44元，回升至近1月高點。

鴻華先進受惠電動巴士訂單穩健成長、乘用車開始交車，2023年自結合併營收10.43億元、年增達近2.53倍，改寫歷史新高。由於交車數量減少，2024年1月自結合併營收0.27億元，月減達83.74％、仍年增達近5.16倍，電動車及乘用車營收占比為87％及11％。

鴻華先進表示，1月營收較去年12月驟減，主因電動巴士及乘用車交車數量同步減少，技術服務營收亦下滑。不過，由於電動巴士持續交車、乘用車則自去年第四季季起量產交車，使電動巴士及乘用車仍顯著優於去年同期，技術服務營收則遜於去年同期。

展望後市，隨著電動巴士及乘用車因市場需求陸續交車，鴻華先進預期首季營收將優於去年同期。鴻華先進先前表示，受惠電動巴士MODEL T持續出貨及SUV車型MODEL C量產交車，看好2024年營收續繳雙位數成長。

身兼鴻海董事長的鴻華先進董事長劉揚偉4日表示，今年首要大事就是納智捷LUXGEN n7能推展順利，對此非常有信心。鴻海發言人巫俊毅17日受訪時亦表示，鴻華先進接獲的納智捷n7車款訂單量約9000輛左右，將全力在上半年完成交貨作業。