《鋼鐵股》中鋼拚H2強復甦 今年營運估向上

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【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)單月盤價開平高盤，價格符合預期區間上緣，留意鋼價續漲變數。中鋼業務副總陳銘源表示，目前以急單為主，歐美啟動降息有利補庫存動能，加上大陸外銷控管亮能，均可望拉抬鋼市向上動能。中鋼留意回補庫存時間點，預估鋼市下半年將更顯著復甦，今年中鋼營運有望優於去年。

中鋼今年3月內銷盤價，主要大宗鋼品中，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲價格調漲每公噸300元，熱浸鍍鋅鋼捲依品項不同價格分為持平與調漲每公噸300元，電磁鋼捲及電鍍鋅鋼捲價格則持平，價格每公噸上漲0~300元，符合預期區間上緣。

跟隨亞洲鋼廠調漲盤價的氣氛濃厚，中鋼盤價雖維持平盤小漲，不過國際鐵礦砂價格自進入元月以來即開始走弱，報價自觸及最高點每公噸143美元後即快速下跌，近幾周在120~130美元區間整理，原料成本上漲的趨勢恐已有轉變的跡象，持續關注鋼價續漲變數。

中鋼業務副總經理陳銘源表示，鋼市目前處於季節性停頓，農曆過年需求停滯，以待觀望需求，包括大陸房地產問題、通膨問題，過去20個月全球製造業面臨庫存調整期，進入庫存低水位，不過剛性需求仍在，目前以急單為主，今年雖然有大選牽動地緣政治變數，不過仍有利多亮點，如美國去年底率先帶動鋼價上漲，歐美也可望在今年可望啟動降息，加上大陸鋼鐵產業外銷控管量能，助於供給獲得控制，以及汽車供應鏈需求帶動，有利補庫存需求，均可望拉抬鋼市向上動能。

中鋼陳副總強調，以今年整體大環境來看，今年中鋼營運有望優於去年，下半年預估將更顯著復甦，不過目前仍以觀察大陸內需、通膨降息、地緣政治等變數，最壞情況已過，急單持續，並留意回補庫存時間點。