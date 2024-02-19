台灣燈會高鐵燈區元宵節開展 台南力推「白天賞蘭花、晚上賞燈花」

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2024台灣燈會高鐵燈區即將於元宵節開展，台南市政府19日在燈區會場舉行展前宣傳記者會時，市長黃偉哲表示，儘管全台各縣市都有燈會活動，但台南堪稱推出最全方位的展演，搭配蘭花界盛事「台灣國際蘭展」及「世界蘭展」也將同步於24日開展，遊客可「白天賞蘭花，晚上賞燈花」，規畫最棒、最充實的行程。

今天的宣傳記者會，黃偉哲偕交通部觀光署副署長周廷彰，與到場共襄盛舉的立委林俊憲及市議員吳禹寰、郭鴻儀、鄭佳欣、陳皇宇、Ingay Tali穎艾達利、林冠維、朱正軒、黃肇輝、許至椿、李啟維等人，共同邀請國內外旅客2月24日至3月10日前來台南賞燈、旅遊、吃美食，還安排高鐵燈區《默島新樂園》定目劇表演，讓大家先睹為快。

市府指出，高鐵燈區規畫展出將近300件各式光影燈藝作品，並分「主展區」、「城里有光展區」及「綠能燈區」等3大展區。其中，高達22公尺的主燈「龍來台灣」坐落在主展區，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是一座壯碩雄偉的立體內發光大型燈籠，塑造氣勢非凡的王者之風，目前正持續調校燈光音效中，希望打造出最好的效果。

市府還說，每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，更可成為搭配造型的亮眼配件。小提燈發放時間為2月24日至3月10日每天下午4點於高鐵燈區i4、i8服務台及安平燈區i5服務台、美食市集發放，每位遊客限領1組，每日數量有限，送完為止。

黃偉哲認為，2月3日率先啟燈的安平燈區，30組光藝作品讓許多民眾驚艷，目前已吸引超過300萬人次到訪；接下來點燈的高鐵燈區，更有300組大大小小燈飾，相信一定能讓國內外遊客目不暇給。