基隆東岸招商延燒 林右昌：謝國樑賤價委商搞黑箱

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有關NET在基隆東岸的招商爭議，內政部長林右昌19日出面表示，基隆市長謝國樑將基隆金雞母賤價委商，把東岸商場招商過程搞黑箱、手段粗暴；他表示，去年3月就可以完成產權登記，產權登記並非主要問題，並質疑謝國樑為何將固定權利金從5,050萬元大幅縮水至1,500萬元。

林右昌表示，任內招商促參案都是五年、三年加兩年優先續約的規劃，保留下一任市長可以透過評鑑來評估是否與廠商續約，此外，過去基隆招商案，不論是否賺錢，固定權利金至少就是5,050萬，而變動權利金部分，基市府也會抽一半的超額利潤作為回饋。

林右昌指出，基隆東岸經過七八年的經營，從犯罪溫床變成金雞母，招商的權利金應該要與時調漲才符合行情，但現在固定權利金竟縮手成1,500萬，直指謝市府是賤價委商的行徑，不僅推翻業者的評鑑結果，甚至還更動原本的招商條件。

林右昌說，謝國樑在東岸商場招商過程黑箱、手段粗暴，甚至把基隆市府的公開資訊下架、關閉臉書，才引發民眾反彈；他表示，過去幾天一直不願公開戳破，是考量現任市長做得不好，丟的是所有基隆人的臉，但仍希望謝國樑能妥善處理問題。

林右昌指出，爭議點是在於去年謝市府若已決定不與現任廠商續約，至少有半年以上時間來處理產權登記，卻等到爭議發生後才面對；此外，林也轟謝是在自打嘴巴，自己表態去年3月初就可以完成產權登記，換言之，謝所質疑的產權登記並非問題主因。

林右昌表示，發生爭議是因為去年謝市府給廠商評鑑為「優良」，依照原本合約精神，原廠商可以優先續約，但謝市府拖到今年才重新招標，卻推翻去年給廠商的優良評鑑結果，甚至在招商前還更動招商相關內容、條件。

林右昌說，過去他任內的固定權利金，每年至少5,050萬元，變動權利金部分，超額利潤市府是可以抽一半。但基隆東岸經過7年、8年的經營變成金雞母，市場估計至少要7,000萬、8,000萬以上才對，現在固定權利金卻大幅縮水1,500萬元，質疑謝為何賤價委商，還把簽約時間改成20年加10年。