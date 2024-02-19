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彰化規畫6大就業博覽會 6000職缺最高薪資8萬元

  • 中時即時 吳建輝
彰化縣政府19日上午在中庭舉辦2024「鼓動彰力x職場進擊」就業博覽會宣傳記者會，彰化縣長王惠美等人與會。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）
彰化縣政府19日上午在中庭舉辦2024「鼓動彰力x職場進擊」就業博覽會宣傳記者會，彰化縣長王惠美等人與會。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

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彰化縣政府19日宣布將舉辦2024「鼓動彰力x職場進擊」就業博覽會，彰化縣長王惠美表示，因應年後轉職潮，今年規畫6場大型就業博覽會，第1場24日元宵節在南郭國小登場，另外5場將於3月、5月、7月、8月及10月陸續舉辦，每場都提供1000個以上的工作機會，最高薪資達8萬元。

彰化縣長王惠美表示，縣府非常重視就業人才的培育，感謝中央勞動部及各工會的協助，還有各產業界代表與縣府一起參與，一方面協助鄉親找到合適的工作，另一方面使缺工的產業，能夠媒合到優質的員工，共創多贏。

王惠美還說，今年，除了有6場大型徵才博覽會，還有200多場中小型徵才活動，王提到，今年就博會有別以往，特別設置「真人圖書館專區」，邀請職人分享其專業技術與自身經驗，讓更多年輕人可以深入來了解。

首場將邀請AI職人教導，求職民眾透過ChatGPT打造完美履歷，提供免費諮詢服務。此外縣府也積極開發各年齡層就業人口，包括職場新鮮人、銀髮族，還有在職勞工等，開設職業訓練課程，今年就開辦22班職業訓練課程及22班照顧服務人員訓練。

彰化縣政府補充，2024彰化縣就業博覽會場次如下，2月24日周6南郭國小、3月30日周6員林國小、5月25日周6國立和美實驗學校、7月27日周6田中景崧文化教育園區、8月17日周6秀水高工及10月5日周6北斗國中，希望勞工朋友透過徵才活動尋找合適的工作，也協助企業找到好人才。

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