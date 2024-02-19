歌林全新滾筒洗衣機 「蒸洗烘18式」守護衣家幸福

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後疫情時代，人與人接觸頻繁，雖然不須再提心吊膽害怕外出，但抗菌清潔已深化為日常習慣的一部分，洗衣機即扮演關鍵角色，單純的洗脫烘功能已無法滿足現代人需求，為消除看不見的細菌，不同衣物與需求打造適合行程，歌林推出11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，守護衣家人健康。

衣服百百款，想要洗淨衣物卻不傷材質，可不能只靠一招打天下，歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，具備18種多功能行程，可抑菌防螨的「蒸氣除菌」、「除螨洗」、「高溫洗」，減少過敏源產生遠離全家人，還有可以偵測衣量選擇適當水量的「智慧洗」，智慧洗衣人性化的行程，提供四段水溫與五段轉速，另外18式行程具「童裝洗」、「內衣洗」、「絲綢洗」、「羊毛洗」等多種行程，為細緻衣物選擇溫和洗淨， 不傷衣料守護衣物，歌林滾筒洗衣機輕鬆搞定。緊急要出門或需要快洗選擇，歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機支援「15分快洗」、「60分洗脫烘」、「單脫水」、「單烘衣」多種行程，快速解決各種臨時需求，選擇更多，生活更便利。

直覺式LED觸控面板，一指輕鬆設定洗滌行程，LED亮燈案件，夜間易於操作。洗到一半發現少丟一件也別擔心，中途加衣功能解決你的困擾，另有筒清潔功能使用60度水溫除菌、清潔筒槽，避免髒汙殘留，汙染下次洗衣，保持乾淨衛生。兒童安全鎖避免洗滌過程中，好奇寶寶被聲音吸引想打開滾筒洗衣機，讓洗衣多一點用心，多一份安心。

強力馬達高段轉速可達1400 rpm，旋轉動力十足，脫水超俐落，更榮獲金級省水標章。圖/業者提供

歌林11公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機採窄身設計，寬度不超過60公分，更貼近現代居家空間，質感外型更是美宅最佳首選。現代都會地區人口密度高，為避免夜晚洗衣吵到鄰居，馬達降噪是重要考量，歌林採用BLDC變頻馬達，無刷機芯，有效降低噪音，洗淨不擾鄰，強力馬達高段轉速可達1400 rpm，旋轉動力十足，脫水超俐落，更榮獲金級省水標章，讓洗滌更省錢更環保。