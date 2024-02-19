凱基銀扶植航太產業獨角獸 無形資產融資1億元創國銀最高

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專利變現金最高案例出現！凱基銀行19日宣布，凱基銀持續以「創業家的精神」力挺新創產業，此次攜手信保基金、工研院三方合作，提供雷達、通訊系統整合開發領導廠商的「創未來科技」新台幣1億元無形資產融資，不僅為凱基銀行首件無形資產融資案件，同時亦創下本國銀行單一無形資產融資最高額度。

凱基銀行指出，此次提供無形資產融資將協助「創未來科技」持續投入在航太科技、無人機防禦系統等專利技術研發，以及擴大生產動能，期盼能扶植成為臺灣航太產業未來的獨角獸。

凱基銀行商業金融處副總經理王智勇表示，凱基銀行一直以來響應政府政策，積極推動六大核心戰略產業融資貸款，並力挺新創產業，過去針對新創及中小型企業融資金額達177億元，協助相關產業持續創新提升競爭力，期許成就更多企業走向國際市場，進而成為護國群山。

此次，凱基銀行在工研院、信保基金三方合作之下，順利完成首次無形資產融資案件，提供「創未來科技」新台幣1億元，期盼能協助其發展，扶植成為臺灣航太產業的獨角獸。凱基銀行將持續透過與信保基金及工研院三方合作模式，以無形資產融資扶持更多新創及中小企業永續成長。

「創未來科技」董事長王毓駒表示，創未來科技成立於2018年，為全球最薄全數位相控陣列雷達、通信系統整合開發領導廠商，具有專利研發的實力，自主研發包括晶片、微封裝、雷達演算法、機械散熱設計、資訊系統設計等所有關鍵專利技術，目前在全球航太、新能源、國防產業皆有所斬獲。

王毓駒指出，近年來無人機防禦系統受到國際上的重視，此次能取得無形資產融資，非常感謝經濟部產業發展署大力推行此項政策，將有助於「創未來科技」在全球航太產業佔有一席之地。

信保基金董事長魏明谷表示，信保基金一直以來透過提供信用保證的方式，協助中小企業順利取得融資，進而促進國內中小企業的發展。過去新創科技公司在發展過程上，較難取得資金挹注，現在藉由無形資產融資的方式，信保基金提供信用保證，與銀行及專業且具公信力的評價機構三方合作，可解決無形資產評價公信力不足、擔保品薄弱的問題，幫助新創公司順利取得融資，提供發展的動能。

工研院法務長王鵬瑜表示，工研院長期以來致力研發創新、技術移轉，以及鼓勵新創，成立50年來，工研院將研發人才與創新技術擴散至業界，促成了臺灣半導體產業蓬勃發展，也為國內產業注入活水資源，協助臺灣廠商於國際市場繼續保持競爭優勢。工研院很榮幸能以技術與專利的專業，擔任無形資產評價的工作，扮演連結科技市場與資金市場的推手；做為新創資金的引路人，以實際行動支持臺灣新創企業投入研發，提升國際競爭力。未來將持續與金融業合作，營造臺灣創新科技鏈結資金市場的生態環境。

凱基銀行未來將持續運用核心職能協助中小企業發展，以具體行動響應政府扶植產業的政策，並積極推動永續金融行動方案，除了提供中小企業轉型升級所需的資金活水，提升產業競爭力，亦協助國內產業推動淨零轉型，實踐永續經營的目標。