大盤驚驚漲 未來走勢聚焦本周兩大話題

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投組表現：

冠軍（1806）表現最佳：通路事業部營收持續增溫，量價結構完整，持續看好。

東捷（8064）表現最差：股價創高後震盪，均線多頭排列，後市可期盤勢預測。

盤勢分析：

觀察大盤走勢為小幅震盪，終場上漲28.55，收在18,635.8點，成交量3,674億元，在類股方面，玻璃類股表現最佳，漲幅3.15％，電週邊類股表現最差，跌幅1.46％，權值股方面，台積電下跌5元，漲幅0.73％，收在678元，聯發科下跌7元，跌幅為0.72％，收在963元。

展望後市，大盤如同我們上周提到的創高之後轉為橫盤震盪且量縮，預期本周行情會維持個股輪動輪漲的節奏，操作方式就維持不追高拉回低接的方式；選股上，本周最大的題材就是MWC的世界通訊大會，會聚焦在Wifi 7及 5G相關的發展；另2月24日台積電熊本廠正式啟用，未來二廠、三廠的建置，也會連動相關的設備廠，這些投資方向都是可以持續留意的。

投組表現：

同泰（3321）表現最佳，19日股價亮燈漲停，外資連續買超，成交量溫和放大，後市仍有上漲空間。

大綜（3147）表現最差，19日股價下跌1.88％，股價在100元附近有強力支撐，後市可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走高，終場收18,635.8點，上漲28.55點，漲幅0.15％，成交量3674.82億元。類股方面，玻璃陶瓷表現最佳，漲幅2.71％，電腦及周邊設備表現最差，跌幅1.32％。權值股台積電下跌5元，收在678元，聯發科下跌7元，跌幅0.72％，收在963元。

展望後市，台股大盤受美股下跌影響，開盤小跌後即橫盤整理，尾盤重新站上18,619點，向上趨勢沒有改變。選股方面，櫃買指數表現相對優於大盤，中小型股在AI股休息時揭竿而起，相關綠能類股包括森崴能源、永崴投控及寶碩個股可特別關注。

投組表現：

上詮（6785）表現最佳，矽光子題材熱度不退，股價再創歷史新高

大綜（5314）表現最差，反彈靠近前高反壓， 拉回測試上周高點

盤勢預測：

周一台股量縮維持驚驚漲走勢，開盤一度開低但未回測上周四多方缺口18,550點，顯見龍年多頭趨勢不變。大型電子權值股多數休息，資金轉進中小型股與低價股，盤中櫃買指數再度創下23年多新高，透露台股健康輪動趨勢。

周一台股族群呈現百花齊放，自紅盤日以來連續三個交易日，台股漲停板家數都超過40檔以上，展現多方氣勢。但族群輪動加速，投資人不建議過度追逐盤面強勢股，周一如PA族群、玻陶、LED、綠能重電、上曜集團等多檔亮燈漲停，多數集中在50元以下的低價股。盤面反倒出現高價股如摺疊機、矽智財與AI伺服器族群領跌走勢。

周二台股指數維持多方架構，資金預期維持快速輪動架構。族群留意低價低位階起漲股，除周一表態的強勢族群外，可觀察如ABF載板、工具機、生技、半導體設備與矽光子族群多方輪動架構。

投組表現：

蔚華科（3055）表現最佳，攜手推出新檢測系統，將出貨，有助於營運轉虧為盈。

華泰（2329）表現最差，受到美超微漲多拉回影響，未來有機會再創新高。

盤勢預測：

台股受到美股漲多拉回影響，加上美國通膨壓力未除，且AI概念股開始橫盤震盪格局，主要是台積電回補缺口震盪，也讓指數高檔震盪，但是由中小型股表現較佳，預期本周指數陷入觀望氣氛濃厚，未來量大長紅時，將有機會改變趨勢走向。