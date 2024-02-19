4月起特高壓電價估漲逾1成 民生用電擬不分級距全漲

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電價費率審議會擬於3月中旬舉行，根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成；民生用電方面，為讓330度以下電價回歸合理，並減少分戶規避高段電價投機行為，此次擬不分級距全面調漲。

台電為穩定物價，近年電價調整無法完全反映國際燃料價格，去年單年虧損新台幣1985億元，年底累積虧損達3826億元；行政院核定台電今年將再虧損1887億元。

台電主管表示，台電除了扮演「物價消波塊」，也長年給予學校、交通事業用電優待，應回歸各部會自行編列預算，若取消上述政策性減免，台電一年電費收入可增20多億元。另外，政府要求離島、本島電價一樣，但離島供電成本較大，導致離島「10年來虧快1000億元」，期待彌平差距。

為避免台電虧損雪球越滾越大，淪為資不抵債窘境，政府已連2年出手增資台電，今年經濟部也爭取以去年歲計賸餘補貼台電逾千億元，主計總處預計月底前拍板撥補數，台電遂可根據最新預估虧損額計算電價調幅，目標是打掉今年虧損為首要任務。

經濟部預計3月上旬召開電價工作小組會議，電價費率審議會估計3月中旬後舉行。經濟部官員表示，初步定調用電成長產業調幅最高，尤其是半導體業全年用電量大，而目前工業電價一度僅約3元、成本約4元，「如果一年用100億度電，等於是補貼100億元」，顯然補貼不具正當性。

台電主管指出，服務業去年第4季用電回升，半導體等高科技業景氣也轉好，但機械、石化業等傳產景氣尚未復甦，應會維持先前電價調整邏輯，「景氣不好的少調一點」，特高壓用戶調幅估逾1成。

民生用戶方面，去年設定住宅700度以下、小商店1500度以下不調整，此次擬不分級距全數調漲，但用電越高者調幅更高。

官員表示，回顧2004至2023年電價調漲過8次，但用電330度以下都沒調整過，甚至2015、2016年還調降3次，「等於現在330度以下電價比20年前還低」；以最低段120度來看，2015年4月每度價格2.1元，後來依序調降至1.89元、1.81元、1.63元，應回歸合理價格。

另一方面，台電觀察到用戶透過分戶方式規避高段電價，例如中南部透天每一層都裝設電表，出租房屋也有類似現象，基於公平原則，傾向330度以下跟著調漲。雖然台電內部盼330度以下分次恢復正常電價，不過應仍是單次調整可能性高。

國內電價2022年、2023年平均各調高8.4%與11%，以去年為例，民生電價平均調幅為2.6%、產業用電平均調幅為14.2%。目前平均電價每度3.11元，其中民生電價為2.65元，產業電價為3.38元。