川普避談納瓦尼之死 海利：令人憂心

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前美國駐聯合國大使海利18日抨擊前總統川普對俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死保持沉默，和他在競選活動中揚言不會出手捍衛欠款北約盟國的驚人言論。

美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布退出共和黨初選後，海利（Nikki Haley）成了川普爭取黨內提名的唯一對手。

海利在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）中說：「事實是，他（指川普）對與納瓦尼（Alexei Navalny）有關的一切不感興趣，他要不是站在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）那邊，覺得蒲亭殺了政敵很酷，不然就是他單純覺得這沒什麼大不了。」

海利補充道：「無論是哪一個，都令人憂心，也都是個問題。」海利和川普正尋求在共和黨總統候選人提名戰中脫穎而出，以代表共和黨出馬角逐11月的總統大選，但海利聲勢遠遠落後川普。

47歲的納瓦尼16日在北極圈內流放地昏迷後逝世，死因不明，以美國總統拜登為首的各國領袖直指蒲亭必須為此負責。

然而，在納瓦尼的死訊傳出後，可能與拜登在11月大選再度對決的川普幾次公開露面都沒有對此發表言論。

川普不僅未對納瓦尼之死置評，幾天前還表示，將「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財務義務的北大西洋公約組織（NATO）成員，這番言論讓西方盟國大為震驚。

川普此言為在慕尼黑舉行的重要全球安全會議蒙上陰影，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告說，川普不應「破壞」北約安全。

拜登也猛烈抨擊川普的言論「太危險」且「太不美國了」。

曾於川普任內擔任美國駐聯合國大使的海利說，川普的言論令人「不寒而慄」。

她告訴美國廣播公司說：「他在那一刻所做的一切，就是賦予蒲亭權力。」

海利說：「讓我們提醒美國民眾，蒲亭曾說，一旦拿下烏克蘭，下一個就是波蘭和波羅的海國家…這些都是北約成員國，那會讓美國立即陷入戰爭。」