蘋果Vision Pro體驗不佳 拖累立訊精密股價一度跌6％

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農曆新年期間，國際市場中概股明顯上漲，但蘋果產業鏈的投資者早已躁動不安，由於蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro體驗不如預期，甚至出現退貨潮，不僅

蘋果公司股價連跌五日，也拖其他蘋概股表現同樣低迷。蘋果Vision Pro主要組裝廠立訊精密股價更遭衝擊，19日立訊精密A股開低走低，盤中一度大跌逾6％。另外，港股蘋果產業龍頭高偉電子也連日大跌，19日盤中跌近3％。

澎湃新聞報導，高度依賴蘋果此單一客戶的立訊精密，其A股19日開低走低，盤中一度大跌超過6％，截至14點45分，跌5.53％報人民幣27.34元。

蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro於2月初開賣時，門市大排長龍，儘管一台要價3,499美元並不便宜，仍吸引大批果粉買單。與之前的產品不同的是，Vision Pro給予客戶鑑賞期，在購買後的14天內可以無理由退貨。僅短短2周蜜月期後，該產品因為體驗不佳、用戶新鮮熱度已過，爆出大量退貨潮。

在業內人士看來，立訊精密等蘋果產業鏈公司，作為上述頭戴產品組裝合作商，業務量可能會受到一定影響，未來也要看iPhone產品銷量等影響，目前頭顯產品業務對蘋果本身財務影響有限；對立訊精密而言，對單一客戶過度依賴是主要隱憂。