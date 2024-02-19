營利事業使用盈虧互抵 勤業眾信釋疑

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針對營利事業盈虧互抵適用規範，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師袁金蘭表示，按所得稅法第39條第1項規定，適用相關法令有三大要件，一是適用主體為公司組織的營利事業；二是會計帳簿情形須會計帳冊簿據完備；三是結算申報方式為虧損及申報扣除年度均使用藍色申報書或經會計師查核簽證，且如期申報。

針對適用主體，所得稅法第39條似僅限縮公司組織之營業事業得適用盈虧互抵，但財政部針對四種類組織亦准予比照公司組織的營利事業，適用盈虧互抵規定，包括教育、文化、公益、慈善機關或團體銷售貨物或勞務部分；合作社；醫療社團法人和有限合夥，這些組織雖非公司組織，但具有營利性質，且其營利事業所得稅課稅方式與公司組織並無不同，基於兩者適用課稅規定之一致性及租稅公平合理，可比照公司組織適用所得稅法第39條虧損扣除規定。

袁金蘭表示，由此可見，非公司組織的其他組織，若具有營利性質，應有機會主張適用所得稅法第39條盈虧互抵，但在無明確法令或函釋之前提下，仍建議申請個案解釋為宜。

袁金蘭建議，營利事業務必在申報期限前完成營利事業所得稅結算申報，並完納稅捐，且若營利事業不幸發生類似情事，鑑於個案案情不盡相同，應進一步尋求法律及稅務專家協助，以完整評估案情。

此外，若公司進行合併或分割之併購交易，其虧損及申報扣除年度若符合上述盈虧互抵之要件，依企業併購法第43條規定，併購交易後，仍可持續適用盈虧互抵，惟計算方法須按比例帶入參與併購公司之虧損金額，而非全額帶入，須特別留意。