新品、車用訂單放大 八貫、鼎基營運加溫

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鼎基（6585）因美國市場車用訂單需求續佳，加上彩色新品開始出貨，1月營收年增42.15％，優於內部預期；伴隨醫療持穩及車用、新品出貨放大，法人推估首季營運可望優於去年同期，年增2成。

八貫（1342）去年底「新型智能醫療床」、戶外產品線新品出貨，經客戶反應銷售良好，2月拉貨動能蓄勢推進，搭配軍工半成品2月將放量出貨，營運多點增溫。八貫上半年將傾力進行新廠設置，力拼下半年啟動投產，營運更上層樓。

鼎基為全球前三大TPU薄膜產品供應商，主力產品TPU薄膜應用車漆保護膜及微創機械手臂無菌保護套。由於美國市場突破有成，今年起與美商公司簽屬產品銷售合約，供貨長達1年；醫療客戶訂單也穩健往上，且四年長約到手。

分析師認為，鼎基因防爆新品2月開始出貨給連鎖賣場，增添動能，加上既有醫療、車用產品線出貨力道延續，首季營收、獲利持穩看好。在產品組合優化加分，毛利率可望延續36％以上高檔，推估首季EPS仍有望交出2～2.5元高檔表現。

八貫主從事TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料產品及相關成品組件之二次及三次製造加工及銷售，終端應用於高端醫療、航太、救生、戶外用等產業。今年主攻軍工、航太，首季軍工新品有望大量出貨；減重版逃生滑梯、ICU新款病床等新產品將也挹注動能。

八貫憑藉四大產品線，持續深耕高技術門檻領域應用。今年軍工產品成長約達55％，樂觀看待全年獲利成長優於營收表現。上半年將傾力進行新廠設置，以期下半年啟動投產；在新產品放量出貨與新產能挹注下，下半年將優於上半年。